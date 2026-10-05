Jesus meledak usai krisis Ronaldo: "Minta maaf untuk apa? Dan kepada siapa?"

Krisis antara Cristiano Ronaldo dan pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, kembali meledak usai kemenangan 2-1 atas Norwegia, setelah pelatih senior itu terlibat konfrontasi sengit dengan salah satu jurnalis dalam konferensi pers, seraya menolak gagasan untuk meminta maaf atas keputusannya terhadap sang kapten timnas.

Meskipun Portugal meraih kemenangan keempat beruntun di UEFA Nations League dan lolos ke perempat final, absennya Ronaldo yang berusia 41 tahun tetap mendominasi perhatian, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas dengan amarah menyusul perselisihannya dengan Jesus, yang membuatnya tetap duduk di bangku cadangan usai menjalani pemanasan yang panjang.

Ketika Jesus ditanya apakah ia berniat meminta maaf kepada Ronaldo, pelatih itu bereaksi keras dengan berkata: "Meminta maaf untuk apa? Dan apa alasan yang mendorong saya untuk meminta maaf?", sebelum ia menjelaskan: "Penyebab utama dari semua ini adalah pemanasan pemain. Saya memikul tanggung jawab atas keputusan dan apa yang terjadi, tetapi meminta maaf untuk apa? Dan kepada siapa? Ini hal yang konyol."

Meskipun petugas media Federasi Sepak Bola Portugal berupaya mengalihkan arah percakapan, Jesus kembali menegaskan sikapnya dengan berkata: "Meminta maaf untuk apa? Apa masalahnya?", sebelum menyampaikan pesan yang lebih jelas mengenai kewenangan teknisnya.

Pelatih Portugal itu berkata: "Saya pelatihnya, dan saya memanggil siapa pun yang saya kehendaki. Saya tidak berkonsultasi dengan siapa pun soal pemain yang ingin saya pilih atau siapa yang akan bermain. Sebagai pelatih, ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan."

Sementara Jesus tidak menutup pintu bagi kembalinya Ronaldo jika sang pemain menginginkannya, krisis ini menempatkan sang pelatih dalam tekanan yang kian meningkat, terutama menjelang jeda internasional berikutnya, di mana Portugal bersiap menghadapi Denmark pada 14 November, di tengah penantian besar mengenai apakah Ronaldo akan kembali ke daftar skuad timnas atau keretakan ini akan terus berlanjut.