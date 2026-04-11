Jesus meledak: Mengapa Al-Nasr selalu diwarnai keraguan terkait keputusan wasit?

Pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, meskipun ia berhasil membawa timnya meraih kemenangan atas Al-Akhdoud dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 Liga Roshen Saudi.

Dengan kemenangan ini, Al-Nassr mengumpulkan 73 poin dan memimpin klasemen, sementara Al-Akhdoud tetap di 16 poin di posisi ke-17, sehingga selisih antara "Al-Alamy" dan runner-up Al-Hilal kembali menjadi 5 poin, menjelang fase-fase krusial kompetisi.

Jesus mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Anehnya, tidak ada yang menanyakan tentang wasit kepada saya hari ini! Mohamed Simakan diberi kartu kuning yang tidak pantas, sementara peringatan terhadap pemain Al-Akhdoud diabaikan, dan ada tendangan penalti yang jelas tidak diberikan kepada kami, jadi saya bertanya-tanya: mengapa keraguan terhadap wasit selalu muncul terhadap kami?"

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Kami sangat menyadari bahwa kami akan menghadapi fase yang sulit, karena persaingan gelar liga sedang memanas di antara beberapa tim, tetapi yang terpenting adalah Al-Nassr menampilkan musim yang luar biasa dan menunjukkan karakter yang kuat, hal yang sebelumnya kurang dimiliki tim ini."

Ia melanjutkan: "Mencetak 14 kemenangan beruntun sangatlah penting, terutama di momen krusial musim ini, di mana kami berupaya mempertahankan tren positif ini hingga akhir."

Jesus menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami mencetak gol lebih awal karena tujuan kami jelas, yaitu menang. Kini, ada enam pertandingan yang menanti kami layaknya final, dan kami harus mempertahankan posisi teratas serta tetap fokus agar bisa meraih gelar juara."