Barcelona bersiap menghadapi Galatasaray di Liga Champions dengan susunan pemain utamanya, setelah Hansi Flick memutuskan mengandalkan bintang-bintang terbaiknya untuk menuntaskan fase ini secepat mungkin, kecuali Raphinha yang absen karena cedera.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Hansi Flick berambisi meraih gelar Liga Champions, karena target tersebut telah berubah menjadi obsesi bagi pelatih asal Jerman itu, baik di level pribadi maupun kolektif.

Karena alasan itulah, Flick ingin menuntaskan fase liga lebih cepat, dengan menurunkan susunan pemain idealnya di Istanbul.

Raphinha akan menjadi satu-satunya pemain penting yang absen, setelah ia tetap berada di Barcelona untuk memulihkan diri dari edema pada otot paha kanannya, sementara pemain inti lainnya akan tersedia untuk tampil.

Kejutan pertama adalah kembalinya Pau Cubarsi, yang mendapat waktu istirahat saat menghadapi Getafe pada hari Sabtu.

Ia tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang kembali ke susunan pemain, karena Pedri dan Fermin juga akan tampil, setelah keduanya masuk ke lapangan pada paruh kedua pertandingan sebelumnya.

Joao Cancelo juga bisa kembali ke susunan pemain utama dengan kondisi fisik yang relatif baik, setelah ia mendapat waktu istirahat pada hari Sabtu.

Selain perubahan-perubahan tersebut, sisa gambaran susunan pemain terlihat cukup jelas, dengan Barcelona mengandalkan Lamine Yamal sebagai kartu serangan utamanya, serta Gerard Martin yang akan bermain bersama Pau Cubarsi di jantung pertahanan, sementara Eric Garcia akan menjalani laga pertamanya di Liga Champions musim ini, setelah absen pada matchday pertama melawan Feyenoord karena skorsing.

Rodri akan mengemban tugas mengatur tempo permainan, sementara Joan Garcia akan berdiri di bawah mistar gawang.

Identitas pemain yang akan mengisi sisi kiri serangan menjadi satu-satunya tanda tanya, antara Anthony Gordon, yang membuka catatan golnya dengan kostum Barcelona pada hari Sabtu, dan Karim Adeyemi, yang sedang menjalani periode sangat istimewa dalam kariernya.

Tidak bisa pula dikesampingkan kemungkinan menurunkan pemain Inggris itu di posisi ujung tombak, menggantikan Gabriel Jesus.

Berikut susunan pemain lengkap Barcelona yang diperkirakan akan diturunkan:

Kiper: Joan Garcia.

Belakang: Joao Cancelo - Gerard Martin - Pau Cubarsi - Eric Garcia.

Tengah: Rodri - Fermin Lopez - Pedri.

Depan: Karim Adeyemi - Lamine Yamal - Anthony Gordon.



