Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, bukanlah korban pertama dari kemarahan rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, sepanjang musim ini, karena ia didahului oleh pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di ibu kota Denmark, Kopenhagen, kemarin lusa, Rabu, setelah terjadi perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus, akibat ketidaksertaannya dalam pertandingan melawan Norwegia pada pekan kedua UEFA Nations League.

Jurnalis tepercaya Guillem Balague mengatakan, dalam sebuah unggahan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Ronaldo sebelumnya telah memberontak terhadap Postecoglou, sepanjang musim ini di Liga Roshn Saudi.

Hal itu terjadi pada 25 Agustus lalu, pada pekan ketiga Liga Roshn, ketika Al Nassr membalikkan ketertinggalannya atas Al Ittifaq dengan skor dua gol tanpa balas pada babak pertama, menjadi kemenangan dengan skor 3-2 setelah Ronaldo keluar pada babak kedua.

Menurut Balague, Ronaldo kesulitan pada babak pertama, dan keluar dengan amarah seorang diri setelah babak itu berakhir, lalu digantikan pada awal babak kedua, yang mendorongnya untuk meninggalkan lapangan sepenuhnya tanpa duduk di bangku cadangan.

Jurnalis tepercaya itu menunjukkan bahwa Postecoglou tidak membicarakan hal ini dalam konferensi pers setelah pertandingan, dan hal ini tetap menjadi rahasia hingga saat ini.

Perlu diingat bahwa Ronaldo tampil bersama Al Nassr dalam 7 pertandingan di ajang Liga Roshn dan Liga Champions Asia Elite sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 3 gol, tanpa memberikan satu pun assist.







