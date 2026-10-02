Jesus bukan korban pertama: Kisah pemberontakan Ronaldo terhadap Postecoglou di Al Nassr

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, bukanlah korban pertama dari kemarahan rekan senegaranya Cristiano Ronaldo pada musim ini, karena ia telah didahului oleh pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di ibu kota Denmark, Kopenhagen, kemarin lusa, Rabu, setelah perselisihan dengan pelatihnya Jorge Jesus, akibat tidak diturunkannya ia pada pertandingan melawan Norwegia di laga kedua UEFA Nations League.

Jurnalis tepercaya Guillem Balague mengatakan, dalam sebuah unggahan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Ronaldo sebelumnya telah memberontak terhadap Postecoglou, pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi.

Hal itu terjadi pada 25 Agustus lalu, pada pekan ketiga Liga Roshn, ketika Al Nassr membalikkan ketertinggalan 0-2 dari Al Ettifaq di babak pertama menjadi kemenangan dengan skor 3-2 setelah Ronaldo keluar lapangan di babak kedua.

Menurut Balague, Ronaldo mengalami kesulitan di babak pertama, dan keluar seorang diri dengan marah setelah babak itu berakhir, lalu ia digantikan pada awal babak kedua, hal yang mendorongnya untuk meninggalkan lapangan sepenuhnya tanpa duduk di bangku cadangan.

Jurnalis tepercaya itu menunjukkan bahwa Postecoglou tidak membicarakan hal ini dalam konferensi pers setelah pertandingan, dan hal ini tetap dirahasiakan hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo tampil bersama Al Nassr dalam 7 pertandingan di ajang Liga Roshn dan Liga Champions Asia Elite sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 3 gol, tanpa memberikan satu pun assist.







