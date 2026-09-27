Jesus: Bruno Fernandes bermain bersama Manchester United dalam kondisi cedera

Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, mencoret kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dari pertandingan negaranya melawan Norwegia di UEFA Nations League pada hari Minggu ini.

Pemain berusia 32 tahun itu ditarik keluar pada menit-menit akhir pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Wales pada hari Kamis lalu di Lisbon, dan pelatih Jesus memastikan bahwa dia tidak akan tampil di Oslo.

Pelatih Portugal itu mengklaim bahwa Bruno Fernandes bermain dalam kondisi menahan sakit pada pertandingan-pertandingan terakhir bersama United, sebagaimana diberitakan surat kabar "Daily Mail".

Jesus berkata: "Dalam pertandingan melawan Wales, kami memulai laga dengan seluruh pemain yang tersedia, tetapi Bruno Fernandes keluar dengan cedera akibat masalah yang rumit".

Ia menambahkan: "Bruno mengatakan bahwa dia sudah mengalami rasa sakit ini selama kurang lebih tiga pertandingan, dan itu menjadi salah satu faktor yang membuatnya tidak tampil pada level biasanya melawan Wales".

Ia melanjutkan: "Dia adalah pemain saya, dan saya mengenalnya dengan baik. Saya sudah berbicara dengannya. Saya memilih untuk tidak mengambil risiko dengan memainkannya pada pertandingan ini, agar dia siap dan dalam kondisi fisik yang baik untuk pertandingan melawan Denmark (di Kopenhagen pada hari Kamis)".

Fernandes telah bermain 90 menit di seluruh lima pertandingan Liga Primer Inggris yang dijalani United sejauh ini pada musim ini, ditambah kemenangan 4-0 atas Sabah di Liga Champions Eropa.

Dia juga diturunkan sebagai pemain pengganti dalam upaya menyelamatkan timnya setelah mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol di kandang sendiri saat menghadapi Brighton di Piala Carabao.

Manchester United akan kembali berkompetisi pada hari Sabtu 10 Oktober, di kandang sendiri menjamu Tottenham. Tim ini mengalami awal musim yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Michael Carrick, dengan satu-satunya kemenangan mereka di Liga Primer Inggris diraih atas Ipswich, yang membutuhkan hat-trick dari Fernandes untuk meraih kemenangan dengan skor 5-2.







