Jesus bersumpah akan membalas penghinaan

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Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, berupaya menyampaikan pesan kepada para pendukung usai kekalahan telak dari Denmark dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam di Stadion Municipal de Braga, dalam ajang UEFA Nations League. Ia menegaskan perlunya menganalisis penyebab kegagalan dan memperbaiki kesalahan sebelum laga berikutnya.

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Pesan dari pelatih asal Portugal itu disampaikan melalui akun media sosialnya, setelah kekalahan yang membuat timnas negaranya gagal memastikan posisi puncak di grupnya, meski memasuki laga dengan peluang untuk menuntaskan persaingan di peringkat pertama lebih awal, sehingga penentuan harus ditunda hingga laga terakhir.

Jesus mengakui bahwa timnas tidak menampilkan level yang diharapkan menghadapi Denmark, namun ia menolak menganggap kekalahan itu sebagai cerminan dari seluruh yang telah ditampilkan tim sepanjang perjalanannya di turnamen, dengan berpijak pada hasil-hasil sebelumnya yang membuat mereka tetap berada di puncak grup.

Sang pelatih mengatakan dalam pesannya: "Kita tidak selalu meraih hasil yang kita inginkan. Kemarin kita tidak dalam kondisi terbaik, tetapi satu pertandingan tidak menghapus kerja keras yang telah kita lakukan. Empat kemenangan dalam lima pertandingan, dan kita masih berada di puncak grup."

Ia menambahkan: "Kita menang dan kalah bersama. Sekarang saatnya menganalisis, memperbaiki, dan terus bekerja, bersatu serta bertekad meraih tujuan-tujuan kita."

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Kata-kata Jesus mencerminkan keyakinannya pada kerja keras yang telah ditampilkan timnas selama pertandingan-pertandingan sebelumnya, sekaligus pengakuannya bahwa penampilan menghadapi Denmark tidak sesuai dengan level yang diharapkan, dan bahwa tahap berikutnya menuntut evaluasi atas apa yang terjadi untuk menghindari pengulangan kesalahan.

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Laga melawan Wales menentukan nasib posisi puncak

Timnas Portugal bersiap untuk kembali berlaga pada hari Selasa, saat mereka bertandang ke markas timnas Wales di kota Cardiff, dalam sebuah pertandingan yang mengharuskan mereka meraih poin untuk memastikan mengakhiri fase grup di peringkat pertama.

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Rombongan Portugal tidak bertolak ke Wales dengan kekuatan penuh, karena dipastikan absennya Joao Palhinha dan Ruben Dias akibat akumulasi kartu, sementara Bernardo Silva absen akibat cedera, yang menempatkan tim pelatih pada tantangan untuk mengatasi ketidakhadiran para pemain menjelang laga penentuan tersebut.

Portugal berambisi untuk menuntaskan perhitungan grup saat menghadapi Denmark, tetapi kekalahan empat gol berbanding satu memaksa mereka menunggu hingga laga terakhir, dan membuat posisi puncak grup bergantung pada hasil laga melawan Wales.

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Jesus diperkirakan akan mengevaluasi penampilan tim menghadapi Denmark selama persiapan menuju pertandingan, dan mencermati kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kekalahan, sebelum menjalani ujian terakhir yang melaluinya timnas Portugal berupaya menegaskan posisi puncaknya dan mengakhiri fase grup dengan tampilan yang berbeda dari penampilan mereka di Braga.