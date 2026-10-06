Jesus berkicau: Kami percaya diri!

Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, merayakan awal yang sempurna bersama tim, setelah membawa mereka meraih 4 kemenangan beruntun di UEFA Nations League, yang memastikan lolos secara resmi ke babak perempat final, dua giornata sebelum berakhirnya fase grup.

Jesus menulis melalui akunnya di "Instagram" hari Selasa ini: "Kami telah mengakhiri fase ini dengan hasil yang luar biasa. 4 pertandingan, 4 kemenangan (melawan Wales, Denmark, dan dua pertandingan melawan Norwegia)! Mari kita mulai fase berikutnya, kami percaya diri!", disertai beberapa foto dari keempat pertandingan tersebut.

Timnas Portugal hanya membutuhkan 4 pertandingan untuk mengamankan tiket lolos ke perempat final, setelah kemenangan terakhir atas Norwegia memberikan Jesus awal yang sempurna dalam penampilan perdananya sebagai pucuk pimpinan staf teknis timnas nasional.

Keempat kemenangan tersebut menaikkan poin Portugal menjadi 12 di puncak Grup Empat pada Liga A UEFA Nations League, dan tim kini hanya membutuhkan satu poin saja untuk memastikan mengakhiri fase grup di posisi pertama.

Hal itu terjadi setelah Denmark meraih kemenangan sulit atas Wales, sehingga persaingan untuk posisi kedua tetap terbuka bagi seluruh tim di grup tersebut, dengan catatan bahwa peraih posisi runner-up juga lolos ke perempat final.

Pencapaian Portugal tidak terbatas pada lolos lebih awal saja, karena tim meraih awal terbaik mereka sepanjang masa dalam empat giornata pertama UEFA Nations League, melampaui raihan sebelumnya yang berjumlah 10 poin pada edisi 2020/21 dan 2024/25.

Angka ini berbeda dengan edisi pertama turnamen pada musim 2018/19, ketika grup hanya terdiri dari 3 tim, sebelum Portugal berhasil meraih gelar juara saat itu, kemudian mengulangi pencapaian tersebut pada tahun 2025.