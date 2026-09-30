Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, membantah adanya krisis dengan bintangnya Cristiano Ronaldo, dan menegaskan bahwa apa yang beredar adalah "isu yang tidak pernah ada".

Jesus mengatakan pada hari Rabu ini, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Denmark yang dijadwalkan besok, dalam laga pekan ketiga UEFA Nations League: "Ada begitu banyak yang dibicarakan mengenai hal ini di Portugal, sampai-sampai saya tidak paham apa yang sedang terjadi. Namun sebenarnya tidak ada apa pun yang perlu dibicarakan."

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Sang pelatih menambahkan: "Mereka, media Portugal, pada dasarnya memaksa saya untuk berbicara dengan Cristiano, mengenai situasi yang sama sekali tidak pernah ada."

Ia melanjutkan: "Saya berkata kepada Cristiano: Ada begitu banyak yang dibicarakan tentang hal ini di Portugal... Lalu Cristiano berkata kepada saya: Saya di sini untuk keputusan Anda. Jika Anda ingin saya bermain, saya akan bermain. Dan jika Anda tidak ingin saya bermain, saya tidak akan bermain. Dan jika Anda ingin saya di tribun, saya akan pergi ke tribun."

Jesus menambahkan: "Kami sebenarnya sudah menyelesaikan semuanya setelah makan malam. Bahkan sama sekali tidak ada masalah."

"Menolak berlatih"

Mengenai apakah bintang Al Nassr itu menolak berlatih, Jesus mengatakan: "Tidak, ia tidak menolak berlatih. Cristiano berlatih di gym, melakukan latihan gerak di lapangan, kemudian menjalani latihan penguatan otot di hotel."

Ia melanjutkan: "Itulah tepatnya yang terjadi. Dan hari ini ia akan berlatih, datang dan saksikanlah sesi latihannya, maka kalian akan melihatnya. Dan saya tidak hanya berbicara tentang Cristiano: apakah kalian benar-benar berpikir seorang pemain di timnas bisa menolak berlatih? Bukan hanya di Portugal, tetapi di timnas mana pun. Inilah yang ingin saya jelaskan."

Pernyataan Jesus tersebut muncul setelah beredar kabar tentang kemarahan Ronaldo, akibat tidak dimainkannya ia dalam kemenangan atas Norwegia (2-1), Minggu lalu, dalam laga pekan kedua UEFA Nations League.

"Sang Don" tidak tampil dalam pertandingan itu - bahkan dari bangku cadangan sekalipun - dan juga tidak berlatih bersama rekan-rekannya pada hari Senin dan Selasa. Jesus sebelumnya telah menjelaskan sebelum pertandingan bahwa ia berencana untuk memainkannya, namun kecil kemungkinan ia akan menjadi starter.

Dan setelah peluit panjang dibunyikan di Oslo, Ronaldo langsung menuju terowongan dari bangku cadangan, tanpa bergabung dengan rekan-rekannya untuk memberi salam kepada para suporter Portugal yang hadir menyaksikan pertandingan.



