dan Nike membuat kejutan unik dengan meluncurkan jersey home 2019/20 dengan motif kotak-kotak.

Mengambil inspirasi dari lanskap distrik Eixample di kota Barcelona, seragam baru ini lepas dari tradisi klub yang hampir selalu memiliki jersey kandang dengan pola garis-garis vertikal berwarna biru-merah

Barcelona sebetulnya pernah memiliki jersey dengan desain yang keluar dari kebiasaan ini. Musim 2012/13, sempat muncul jersey tanpa garis-garis di mana warna merah dan biru menyatu lewat gradasi. Lalu, pada musim 2015/16, Barca memiliki jersey dengan garis horisontal.

Meski begitu, perubahan untuk jersey home 2019/20 ini memang terasa cukup radikal bagi sebagian suporter Barcelona. Namun fans netral mungkin akan melihatnya sebagai bentuk penyegaran yang unik.

"DNA Barcelona tidak cuma sebatas sepakbola," kata bek Sergi Roberto. "Kami bangga bisa merepresentasikan warna klub ini dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Desain ini merefleksikan keterikatan klub dengan kota Barcelona, tempat kami berasal dan tempat di mana kami berkembang mencapai level tertinggi."

Sebagai pemanis, jersey ini dilengkapi kerah V-neck yang dihiasi bendera Catalunya. Celana berwarna biru dan kaus kaki biru melengkapi tampilan jersey.

Menariknya, peluncuran jersey baru ini tak hanya melibatkan para pemain Blaugrana. Para tokoh lokal dari berbagai bidang seperti ilmuwan, pengusaha, fotografer, arsitek, matematikawan, hingga ilustrator juga ikut serta untuk merayakan spirit, kultur, dan identitas kota Barcelona melalui jersey baru ini.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F