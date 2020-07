Jersey Barcelona 2020/21 Jadi Candaan: Kayak Crystal Palace, Siap Tanpa Lionel Messi Sepertinya

Para fans menganggap seragam Barcelona musim 2020/21 layaknya Crystal Palace cabang Spanyol.

telah mengonfirmasi seragam kandang mereka untuk musim 2020/21. Alih-alih memuji, fans malah bercanda dengan menyebut desain baru ini banyak terinspirasi dari jersey .

Garis-garis khas Blaugrana dipadukan dengan tampilan hiasan emas, yang mungkin sedikit familiar bagi para loyalis di Selhurst Park.

Lionel Messi, Gerard Pique, Frenkie de Jong dan Antoine Griezmann jadi model pada kit terbaru ini. Sementara di tim wanita diwakili oleh Asisat Oshoala dan Alexia Putellas sebagai model.

Desain Nike ini sangat mirip dengan kit yang sempat bocor di awal bulan ini, dengan sponsor Rakuten kembali menghiasi jersey. Ini merupakan musim terakhir dari kesepakatan senilai £51 juta per tahun antara kedua pihak.

Fans lantas bereaksi terhadap jersey terbaru ini dan menghubungkannya dengan seragam The Eagles.

Beberapa dari mereka bahkan berspekulasi bahwa desain terbaru ini menjadi penanda bahwa klub Catalans tengah mempersiapkan diri untuk hidup tanpa sang megabintang mereka, Lionel Messi.

Barcelona out here looking like Crystal Palace https://t.co/CPU3R9ZVrU — Chris Hudgison (@ChrisHudgison) July 14, 2020

Barcelona’s new Kit on the left. Looks similar to Crystal Palace kit . Barca been playing like Crystal Palace lately so make sense. pic.twitter.com/HO2AKd46Am — LFC Views - PL Champions (@Mobyhaque1) July 6, 2020

Barcelona just released their new kit for next season, am I the only one that sees Crystal Palace? 😅 pic.twitter.com/DjmXxFGEiB — Munu (@Munyizzle) July 6, 2020

Seorang pengguna Twitter bercanda: "Barcelona besiap untuk periode pasca-Messi, terlihat seperti Crystal Palace cabang Spanyol."

"Barcelona di sini terlihat mirip Crystal Palace," tulis Chris Hudgison.

Fan lain menulis: "Kapan Crystal Palace membeli Barcelona?"

Salah satu suporter Barcelona terlihat gusar dengan model seragam kali ini. Dia menyatakan: "Ini terlihat memalukan. Performa kami dan kit menurut dari tahun ke tahun."

Fan Messi berkomentar: "Benci dengan ini. Sial Nike. Akhiri kerja sama itu."

Sementara fan Barce lainnya sedikit optimistis: "Barcelona akan kembali ke seragam 2010/11 mereka. Mungkin mereka berharap itu akan membuat Messi 10 tahun lebih muda."

Pasukan Quique Setien terancam kehilangan gelar ketiga beruntun setelah memegang keunggulan empat poin dengan dua pertandingan tersisa.

Permasalahan finansial akibat krisis virus corona dan tagihan gaji yang sangat besar bisa memaksa kubu Camp Nou melakukan penjualan deretan bintang. Isunya, sembilan pemain dari tim pertama akan dilepas demi meringankan beban keuangan klub.