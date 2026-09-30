Jerman menerima kabar sangat buruk jelang duel Nations League melawan Serbia

Nico Schlotterbeck mengalami cedera pada Rabu siang saat latihan Jerman. Ia mengalami cedera engkel dan tidak akan bermain lagi pada periode internasional kali ini.

Di Herzogenaurach, tempat tim nasional Jerman menginap, sesi latihan terakhir dijadwalkan berlangsung pada Rabu siang menjelang duel Nations League melawan Serbia.

Masalah sudah terjadi tepat di awal latihan. Schlotterbeck terkilir saat menjalani latihan dribel dan harus langsung meninggalkan lapangan. Pada Rabu malam, ia masih akan menjalani pemindaian MRI.

Schlotterbeck tidak akan bermain lagi pada periode internasional kali ini, meski BILD melaporkan bahwa cederanya tidak separah cedera yang dialaminya sesaat sebelum Piala Dunia.

Akibat cedera itu, bek berusia 26 tahun tersebut pada akhirnya harus melewatkan Piala Dunia. Saat itu pun ia mengalami cedera engkel.

Schlotterbeck bermain untuk Borussia Dortmund sejak 2022, yang saat itu merekrutnya dari SC Freiburg dengan nilai transfer 20 juta euro. Ia telah mencatatkan 30 penampilan bersama Jerman.