Jerman menantang Arab Saudi... dan merebut gelar juara dari Brasil

Kemenangan telak yang diraih tim nasional Jerman atas tim nasional Curaçao dengan skor 7-1, pada Minggu malam di Stadion NRG, menandai serangkaian rekor dan statistik bersejarah, dalam pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Jerman berhasil mengumpulkan tiga poin pertamanya di turnamen ini, sementara timnas Curacao tetap tanpa poin, di grup yang juga dihuni oleh timnas Ekuador dan Pantai Gading.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Jerman telah meningkatkan jumlah golnya menjadi 239 gol dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah kemenangan besarnya atas Curacao, sehingga melampaui Brasil yang memiliki 238 gol, dan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Curaçao mengalami kekalahan terberat yang pernah dialami tim yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia sejak kekalahan Korea Selatan dari Hongaria dengan skor 9-0 pada edisi 1954.

"Opta" juga menjelaskan bahwa Piala Dunia hanya menyaksikan lima pertandingan sejak awal milenium ini di mana salah satu tim mencetak tujuh gol atau lebih, dan Jerman terlibat dalam tiga di antaranya, setelah menghancurkan Arab Saudi dengan skor (8-0) di Piala Dunia 2002, lalu meraih kemenangan bersejarahnya atas Brasil dengan skor (7-1) di semifinal Piala Dunia 2014, sebelum mengulangi hasil yang sama melawan Curaçao pada edisi 2026.

Di level individu, Joshua Kimmich memimpin daftar pemain dengan kontribusi peluang terbanyak di Piala Dunia 2026 sejauh ini, setelah mencatatkan lima umpan kunci, angka tertinggi di antara semua pemain yang berpartisipasi dalam turnamen ini.

Sementara itu, Deniz Undav mencatatkan prestasi luar biasa, setelah menjadi pemain kedua sejak pencatatan data ini dimulai pada 1966 yang mencetak satu gol dan menciptakan dua gol dalam satu pertandingan Piala Dunia setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Sebelum Undav, bintang Kolombia James Rodríguez telah mencapai prestasi ini, yang mencetak angka yang sama saat menghadapi tim nasional Jepang di Piala Dunia 2014, sehingga penyerang Jerman ini menempatkan namanya di antara salah satu pencapaian individu langka dalam sejarah turnamen tersebut.