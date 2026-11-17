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Sepak bola Jerman kembali bersinar, dan para suporter mulai bermimpi melihat tim nasional mereka kembali ke puncak Eropa setelah Die Mannschaft menampilkan permainan luar biasa yang mengingatkan pada masa-masa terbaiknya. Kemenangan telak atas Belanda bukan sekadar skor besar, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda perubahan nyata dalam karakter tim berkat sentuhan Jurgen Klopp, yang dengan cepat berhasil membangkitkan semangat di ruang ganti dan mengembalikan kepercayaan para suporter.

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Timnas Jerman meraih kemenangan gemilang 5-0 atas Belanda pada Senin malam, dalam laga yang diwarnai dominasi mutlak tuan rumah. Hasil ini memastikan Die Mannschaft keluar sebagai juara grup di UEFA Nations League sekaligus lolos ke babak perempat final.

Di hadapan 71.765 penonton di Stadion Olimpiade, ibu kota Berlin, anak asuh Klopp menguasai jalannya pertandingan dan menyuguhkan salah satu penampilan terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir, melawan timnas Belanda yang biasanya tampil dengan pertahanan sangat solid.

Florian Wirtz menjadi bintang malam itu setelah mencetak dua gol dalam pertunjukan serangan yang memukau, sementara Brian Gruda dan Derry Scherhant mencuri perhatian lewat performa impresif mereka. Ini menjadi bukti terbaru kemampuan Klopp mengeluarkan potensi terbaik para pemainnya, terutama talenta-talenta muda.

Arti penting kemenangan ini tidak hanya terletak pada hasilnya, tetapi juga pada atmosfer di sekitar tim nasional. Para suporter kembali merasakan kebanggaan dan antusiasme, dalam pemandangan yang seolah menghidupkan kembali hubungan yang banyak kehilangan kilaunya dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

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Media Jerman Rayakan Sentuhan Klopp

Malam bersejarah itu tak luput dari pujian luas media Jerman, yang melihat kemenangan atas Belanda sebagai awal babak baru bagi Die Mannschaft dan menyoroti peran Klopp dalam membentuk ulang karakter tim.

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Harian Bild memberikan nilai sempurna lima bintang kepada pelatih asal Jerman itu sebagai apresiasi atas penampilan hebat tim nasional. Mereka menyebut kemenangan tersebut sebagai "cara yang luar biasa untuk menutup tahun", seraya menyoroti kemampuan mantan manajer Liverpool itu dalam memulihkan hubungan antara tim nasional dan para suporternya.

Jurnalis Henning Feindt dari harian yang sama menilai kemenangan atas Belanda sebagai yang terbesar bagi timnas Jerman dalam lima tahun, sejak kemenangan 4-2 atas Portugal di Euro 2021.

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Bild juga menilai penampilan terbaru ini sebagai bukti kebenaran gagasan Klopp, yang berhasil melepaskan potensi sekelompok pemain yang membutuhkan kepercayaan dan kebebasan untuk menampilkan performa terbaik mereka.

Sky Jerman pun memiliki pandangan optimistis serupa. Menurut mereka, apa yang terjadi lebih dari sekadar kemenangan besar, karena tim nasional berhasil mengembalikan rasa bangga, gembira, dan antusiasme kepada publik sepak bola Jerman.

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Stasiun televisi itu memuji kemampuan Klopp dalam menangani pemain dan memberi kesempatan kepada talenta muda, di samping pilihan taktiknya yang membantu tim memulihkan identitas menyerangnya.

Wirtz menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan oleh gagasan sang pelatih. Setelah kembali ke posisi playmaker, ia tampil lebih bebas dan berpengaruh, sementara Gruda dan Scherhant memanfaatkan kepercayaan yang mereka dapat untuk menampilkan performa apik yang tidak terduga sebesar itu.

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Klopp Jatuh Cinta pada Para Pemainnya, tetapi Tetap Waspada

Klopp tidak menyembunyikan kegembiraannya atas penampilan anak asuhnya. Seusai peluit panjang, ia berbicara kepada ARD dan mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap pertandingan serta atmosfer yang menyertainya.

"Pertandingannya luar biasa dan sangat sulit. Kami mencetak gol-gol yang indah, dan semuanya benar-benar gila. Ini pertandingan sepak bola yang luar biasa dan pengalaman yang tak terlupakan. Saya bahkan tidak berani memimpikan pemandangan seindah ini," ujar sang pelatih.

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Klopp juga mengungkapkan betapa dekatnya ia dengan skuad saat ini, mengaku bahwa dirinya "jatuh cinta pada mereka" sejak awal musim gugur. Pernyataan ini mencerminkan semakin padunya suasana di ruang ganti dan seberapa besar sang pelatih telah kembali menemukan gairah dalam tugasnya.

Meski euforia menyelimuti kemenangan bersejarah itu, Klopp menolak terbawa optimisme berlebihan. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini tidak berarti semua masalah yang dialami tim nasional dalam periode sebelumnya telah lenyap.

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"Kelolosan ini tidak menyelesaikan semua masalah, tentu saja itu omong kosong, tetapi kami telah menunjukkan potensi kami. Kami telah menaikkan ekspektasi, dan kami harus terus menaikkannya," katanya.

Dengan demikian, Klopp telah mengembalikan harapan ke Jerman dalam waktu singkat. Namun, ujian sesungguhnya baru akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang, ketika Die Mannschaft berlaga di babak perempat final, di tengah harapan para suporter agar malam melawan Belanda menjadi titik awal untuk mengembalikan posisi tim nasional di antara kekuatan besar Benua Eropa.