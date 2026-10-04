Jerman kembali gagal menuntaskan perlawanan Yunani. Setelah menang 2-1 di Augsburg pada periode internasional kali ini, laga di Thessaloniki pada Minggu berakhir 0-0. Hasil itu membuat Belanda dan Yunani memimpin grup Nations League mereka dengan delapan poin dari empat pertandingan. Jerman menyusul di posisi ketiga dengan lima poin, sementara Serbia terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.

Yunani memulai laga dengan agresif dan bahkan nyaris membuka keunggulan dalam waktu belum sampai dua menit lewat kapten Giorgos Masouras, yang bebas menanduk bola dari umpan mantan pemain Willem II, Kostas Tsimikas. Kiper Jonas Urbig menyelamatkan Jerman.

Jerman mulai lebih baik dalam pertandingan, meski sama sekali tidak dominan di Stadion Toumba yang penuh sesak, tempat Timnas Belanda sebelumnya pulang dengan hasil imbang 2-2 pada pekan ini. David Raum sempat tampak berpeluang mencetak gol, tetapi kiper Konstantinos Tzolakis memberikan respons yang sangat baik.

Tak lama kemudian, Jerman sempat terlihat akhirnya unggul ketika Jonathan Burkardt melepaskan penyelesaian apik dan sesaat merayakan gol pertamanya untuk Die Mannschaft . Namun, perayaan itu pada akhirnya hanya berlangsung singkat: wasit Clément Turpin dipanggil ke layar monitor dan mendapati adanya handball dari Tom Bischof.

Sama seperti di babak pertama, Yunani juga memulai babak kedua dengan sangat baik, yang berbuah sundulan berbahaya dari Konstantinos Mavropanos dan sekali lagi penyelamatan bagus dari Urbig, yang dipilih pelatih tim nasional Jürgen Klopp ketimbang Noah Atubolu dan Finn Damen.

Jerman menikmati penguasaan bola lebih banyak. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak ancaman dari situ. Yunani tampil sangat solid dalam bertahan dan juga tetap berbahaya saat transisi. Masouras pun kembali menyia-nyiakan peluang lewat sundulan. Gelandang itu kurang tepat dalam menentukan timing dan menanduk bola melambung.

Momen-momen berbahaya pada fase akhir laga hadir dari kedua tim, tetapi gol pada akhirnya tidak tercipta untuk para penonton Yunani: 0-0.