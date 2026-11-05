Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Jerman, daftar pemain pilihan Klopp: Fullkrug kembali, Bisseck dan Woltemade tidak masuk skuad

Germany

Setelah bereksperimen selama jeda internasional panjang pada akhir September dan awal Oktober, Jurgen Klopp kembali mengandalkan pemain-pemain pilihannya. Pelatih timnas Jerman telah mengumumkan daftar pemain untuk dua pertandingan berikutnya, dengan susunan yang lebih "klasik" serta beberapa nama baru.

Kejutan paling menarik adalah kembalinya Niclas Fullkrug, mantan pemain AC Milan, ke timnas setelah mencetak 8 gol dalam sembilan pertandingan Bundes. Jerman akan bertandang ke markas Serbia pada Jumat, 13 November, di Nations League, sebelum menghadapi Belanda di Berlin pada Senin, 16 November. -

Kiper: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Bek: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Gelandang: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Penyerang: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google