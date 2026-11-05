Setelah bereksperimen selama jeda internasional panjang pada akhir September dan awal Oktober, Jurgen Klopp kembali mengandalkan pemain-pemain pilihannya. Pelatih timnas Jerman telah mengumumkan daftar pemain untuk dua pertandingan berikutnya, dengan susunan yang lebih "klasik" serta beberapa nama baru.

Kejutan paling menarik adalah kembalinya Niclas Fullkrug, mantan pemain AC Milan, ke timnas setelah mencetak 8 gol dalam sembilan pertandingan Bundes. Jerman akan bertandang ke markas Serbia pada Jumat, 13 November, di Nations League, sebelum menghadapi Belanda di Berlin pada Senin, 16 November. -

Kiper: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Bek: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Gelandang: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Penyerang: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz