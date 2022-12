Mengapa Timnas Jepang Dijuluki 'Samurai Biru? Ada Apa Di Balik Warna Tersebut?

FSepakbola di Jepang telah berkembang pesat selama 25 tahun terakhir, dengan permainan indah yang menyegarkan imajinasi sebagian besar dari 125 juta populasi Negeri Matahari Terbit.

Pemain-pemain seperti Shinji Okazaki, Keisuke Honda, dan Shinji Kagawa padu mengenakan jersey biru dalam tiga dekade terakhir, mewakili tim nasional di panggung dunia.

Tim Samurai Biru mulai dikenal luas sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan, yang merupakan penampilan kedua mereka dalam turnamen bergengsi empat tahunan tersebut.

Tapi, dari mana asal julukan 'Samurai Biru' milik timnas Jepang? Lalu mengapa mereka mengenakan warna kebesaran biru? GOAL coba beri Anda jawaban atas pertanyaan ini…

Julukan ‘Samurai Biru’ lekat dengan timnas Jepang sebagian karena warna biru dominan dari kostum mereka sejak 1930-an. Frasa tersebut terinspirasi oleh prajurit kuno Jepang alias samurai, yang diakui secara luas sebagai identitas internasional salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia tersebut.

Julukan tersebut telah diperjuangkan oleh Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) selama lebih dari 15 tahun. Menjelang Piala Dunia 2006, JFA memasukkan 'Samurai Biru' sebagai salah satu opsi untuk menjadi julukan timnas dan disambut dengan antusias luar biasa oleh suporter Jepang tahun itu.

'Samurai Biru’ sudah identik selama beberapa dekade sebelum itu. Julukan tersebut memiliki konotasi pertarungan dengan kebanggaan, rasa 'fair play' dan keinginan kuat untuk menang.

