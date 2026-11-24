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Dalam perkembangan serius dan mengejutkan, hanya beberapa jam sebelum putusan final diumumkan, kasus final Piala Afrika 2025 kembali memanas. Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan surat resmi yang mendesak kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk melaporkan apa yang mereka sebut sebagai dugaan "insiden" yang mengancam integritas kasus ini secara keseluruhan.

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Menurut sumber "Radio Mars", Maroko tidak berniat menutup mata terhadap apa yang mereka sebut sebagai "situasi yang sangat mengkhawatirkan" dalam kasus ini dan bertekad mempertahankan seluruh hak hukumnya hingga detik terakhir. Sementara itu, semua pihak menantikan putusan final yang dijadwalkan diumumkan hari ini, Selasa, sekitar pukul 14.00.

Insiden yang menghebohkan ini berawal dari sebuah panggilan telepon yang diduga terjadi pada Minggu lalu antara seorang pakar hukum asal Jerman, salah satu dari tiga arbiter yang ditunjuk Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk memutus kasus ini, dan Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall.

Jika benar terjadi, panggilan telepon ini memunculkan pertanyaan besar dan mengkhawatirkan tentang prinsip netralitas dan independensi yang semestinya melekat pada setiap arbiter dalam kasus sebesar ini, terlebih karena terjadi pada waktu yang sangat sensitif, hanya beberapa jam sebelum putusan diumumkan.

Dalam pernyataan resminya, pihak Maroko menyampaikan pertanyaan serta keheranan yang mendalam atas komunikasi tersebut. Mereka menegaskan tetap memegang penuh haknya untuk menempuh prosedur banding hukum yang tersedia dan tidak akan menerima tindakan apa pun yang dapat merusak integritas proses atau menimbulkan keraguan atas keadilan putusan yang dinantikan.

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Perkembangan ini menambah ketegangan dalam kasus yang sejak awal disebut "eksplosif". Kasus ini bermula dari final Piala Afrika 2025, yang dimenangi timnas Senegal setelah laga final penuh kontroversi, lalu berubah menjadi pertarungan hukum panjang di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sebelum akhirnya sampai ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne.

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Pihak Maroko sebelumnya mengajukan banding atas hasil final dan menuntut peninjauan ulang sejumlah keputusan serta situasi yang menyertai pertandingan tersebut. Sebaliknya, pihak Senegal bersikukuh atas keabsahan gelar mereka dan menilai bahwa gelar itu sudah ditentukan di lapangan sehingga tidak bisa diubah di luar lapangan hijau.

Menjelang putusan, ketegangan antara kedua pihak kian memuncak. Bocoran informasi dan dokumen palsu mulai beredar di media sosial, yang makin memperkeruh suasana dan membuat semua pihak menantikan keputusan CAS dengan tidak sabar.

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Namun, surat terbaru dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko bisa mengubah jalannya peristiwa sepenuhnya dan mengalihkan perhatian dari penantian putusan ke pertanyaan tentang keabsahan prosedur itu sendiri. Apakah panggilan telepon ini dapat memengaruhi kredibilitas putusan? Apakah pengadilan akan terpaksa menunda keputusannya atau meninjau ulang komposisi majelis arbitrase?

Banyak pertanyaan masih belum terjawab, tetapi yang pasti Maroko telah mengirimkan pesan yang jelas: mereka tidak akan menerima putusan apa pun yang lahir di bawah bayang-bayang kecurigaan dan akan terus membela haknya dengan segala cara hukum.

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Kini, semua mata tertuju ke Lausanne, tempat Pengadilan Arbitrase Olahraga akan mengumumkan putusan finalnya pada pukul 14.00. Apakah putusan akan berpihak kepada Maroko? Ataukah gelar Senegal akan dikukuhkan? Atau justru panggilan telepon mencurigakan itu akan menjungkirbalikkan semua prediksi dan membuka babak baru dalam salah satu kasus paling menghebohkan dalam sejarah sepak bola Afrika?