Pemain asal Maroko, Yasser Zabiri, striker klub Spanyol Racing Santander, berharap mendapatkan peran yang lebih besar bersama tim nasional negaranya pada periode mendatang. Ia menegaskan keyakinannya atas kemampuannya untuk memimpin lini serang Maroko, serta terus menampilkan performa yang membuatnya mendapat kepercayaan dari pelatih Mohamed Ouahbi menjelang Piala Afrika.

Dalam pernyataannya kepada platform "DAZN", Zabiri ditanya mengenai kemungkinan dirinya memimpin lini serang timnas Maroko, dan ia menjawab: "Ya, saya pikir begitu. Saya bekerja sepanjang tahun, dan saya berharap kami bisa terus seperti ini. Kami akan terus bekerja agar tim mendapatkan kepercayaan dari pelatih, karena dialah yang mengambil keputusan."

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Striker muda itu juga berbicara mengenai nilai membela timnas Maroko bagi dirinya dan keluarganya, menjelaskan bahwa mengenakan kostum negaranya merupakan impian yang menyertainya sejak kecil.

Terkait hal ini, ia mengatakan: "Ini merupakan kehormatan bagi saya dan seluruh keluarga saya, karena ini adalah impian yang menghantui saya sejak kecil. Dan kini kami menikmati momen-momen ini, lalu setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi."

Mengenai ambisinya di turnamen benua mendatang, Zabiri menyampaikan harapannya agar timnas Maroko berhasil melangkah sejauh mungkin dan bersaing memperebutkan gelar, seraya menutup pernyataannya dengan berkata: "Insya Allah, kami akan pergi ke Piala Afrika dan melangkah sejauh mungkin. Saya berharap kami bisa meraih gelar juara."

Pernyataan Zabiri ini muncul ketika timnya bersiap menghadapi tamunya, Real Madrid, Minggu mendatang, dalam laga pekan ke-11 La Liga.