Presiden Barcelona, Joan Laporta, menutup lembaran kontroversi terkait upaya mendatangkan pemain Argentina Julian Alvarez dari Atletico Madrid, dengan menegaskan bahwa hubungan antara kedua klub telah kembali normal, menjelang duel yang dinantikan antara kedua tim pada Minggu malam ini, dalam laga puncak jornada ke-12 Liga Spanyol.

Laporta memanfaatkan jamuan makan siang tradisional yang mempertemukan manajemen kedua klub sebelum pertandingan, untuk menegaskan berakhirnya perselisihan yang muncul selama bursa transfer musim panas lalu, akibat ketertarikan Barcelona untuk merekrut penyerang Atletico Madrid tersebut.

Presiden klub Catalan itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Mundo Deportivo: "Hubungan sempat melewati masa yang sulit, tetapi saat ini baik-baik saja dan ada rasa saling menghargai antara kedua pihak, dan kami ingin keadaan tetap berjalan seperti ini."

Mengenai masa depan Alvarez, ia menambahkan: "Dia adalah pemain Atletico Madrid, bukan pemain kami. Seperti yang dikatakan pelatih kami dan Simeone, persoalannya telah diluruskan, dan masalah ini sudah selesai."

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Pernyataan Laporta sejalan dengan sikap Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, yang turut menegaskan bahwa berkas penyerang Argentina itu kini telah menjadi masa lalu, seraya menyebutkan bahwa pemain tersebut dituntut untuk membuktikan kemampuannya di atas lapangan, dan menilai bahwa ia akan menjadi salah satu bintang dalam duel ini.

Laporta Lebih Memilih Raphinha daripada Alvarez

Laporta berbicara tentang pemain Brasil, Raphinha, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, dengan menegaskan bahwa perubahan posisinya tidak berkaitan dengan upaya mendatangkan Alvarez, serta memuji keberagaman peran dan kemampuan ofensifnya.

Ia mengatakan: "Raphinha adalah penyerang nomor 9 yang sangat kuat, terlepas dari siapa yang Anda rekrut, dan ia tidak hanya bermain di posisi ini, melainkan bergerak di seluruh penjuru lapangan. Dia adalah pemain terbaik di dunia di posisinya, dan memiliki kemampuan yang sangat lengkap."

Laga Puncak yang Membara demi Puncak Liga

Duel kedua tim memiliki arti penting yang luar biasa, karena Barcelona memasuki pertandingan dengan koleksi 30 poin, berbanding 28 poin milik tuan rumah Atletico Madrid, setelah masing-masing menjalani 11 pertandingan.

Tim asuhan pelatih Diego Simeone mencari kemenangan kedelapan secara beruntun di Liga Spanyol, yang akan memberinya peluang untuk merebut puncak klasemen, sementara Barcelona yang dipimpin Hansi Flick berupaya melebarkan jarak dengan pesaingnya menjadi 5 poin, serta mempertahankan posisinya di puncak sebelum jeda internasional.

Tim Catalan itu memasuki duel dengan moral yang tinggi, setelah menghantam Deportivo Alaves dengan skor 6-1 di liga, kemudian mengungguli Aston Villa dengan tiga gol tanpa balas di Liga Champions Eropa.

Sebaliknya, Atletico Madrid meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhirnya di Liga, yang terakhir adalah melawan Levante dengan dua gol tanpa balas.

Panasnya duel ini tidak terbatas pada perebutan poin, karena membawa dimensi tambahan akibat krisis Julian Alvarez dan upaya Barcelona mendatangkannya pada musim panas lalu, sebuah persoalan yang menyebabkan ketegangan hubungan antara kedua klub, selain kemarahan yang diperkirakan muncul dari para suporter Atletico terhadap tim Catalan itu di tribun Stadion Metropolitano.

Sementara manajemen kedua klub memilih untuk meredakan suasana, duel di dalam lapangan tampaknya berpeluang menghadirkan ujian yang sama sekali berbeda, dalam laga puncak yang mungkin kembali membentuk wajah persaingan memperebutkan gelar Liga Spanyol.