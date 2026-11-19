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Necmeddin Bilal Erdoğan, putra Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sekaligus Presiden Federasi Etnosport Dunia, menyempatkan diri mengunjungi klub Arab Saudi Al Nassr jelang laga klasiko melawan rival tradisional mereka, Al Ahli.

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Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ahli besok, Jumat, di Stadion Al-Inma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Roshn League.

Sekitar 24 jam sebelum pertandingan, Al Nassr melalui akun resminya di "X" mengunggah foto-foto kunjungan Necmeddin Bilal Erdoğan ke markas klub di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Foto-foto tersebut memperlihatkan putra Presiden Turki itu menyempatkan diri berfoto bersama kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, serta bintang Senegal, Sadio Mane.

Necmeddin Bilal Erdoğan berada di Riyadh pada hari ini, Kamis, untuk menghadiri seremoni pembukaan Festival Olahraga Etnosport Dunia yang saat ini tengah digelar di Arab Saudi.

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Festival Olahraga Etnosport Dunia berlangsung di kawasan New Murabba di Jalan Raja Salman bin Abdulaziz, Riyadh, dengan diikuti 18 negara yang berkompetisi dalam 38 cabang permainan berbeda. Ini merupakan kali pertama festival tersebut digelar di luar wilayah Turki.

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Kunjungan itu berlangsung tak lama sebelum rombongan Al Nassr bertolak ke Jeddah untuk menghadapi Al Ahli dalam laga klasiko yang memiliki arti sangat penting bagi kedua tim.

Al Nassr saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 28 poin, terpaut dua poin dari Al Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang berada di posisi kedua.

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Di sisi lain, Al Ahli menghuni peringkat keenam klasemen dengan 21 poin hasil dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, tertinggal 9 poin penuh dari Al Hilal yang bertengger di puncak.

Di luar Roshn League, Al Ahli menempati posisi keenam zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan 8 poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekali pun menelan kekalahan sejauh ini.

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Sementara itu, Al Nassr berada di posisi ketujuh zona Barat kompetisi Asia tersebut dengan 6 poin, hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan, serta masih menyisakan satu laga tunda melawan klub Uni Emirat Arab, Al Wasl.

Adapun di Piala Raja, Al Ahli berhasil melewati babak 32 besar usai mengalahkan Al Anwar dengan skor 2-1, dan bersiap menghadapi Al Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, dalam babak 16 besar.

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Al Nassr juga sukses melaju ke babak 16 besar turnamen tersebut setelah memenangi derbi Riyadh melawan Al Diriyah dengan skor 4-1, dan akan berjumpa Al Kholood pada Senin, 11 Januari mendatang pula, di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh.

Kedua tim juga bersiap tampil di Piala Super Arab Saudi di Kuwait. Al Ahli akan menghadapi Al Qadsiah pada 19 Desember mendatang, sehari sebelum laga Al Nassr kontra Al Kholood. Jika sama-sama lolos, keduanya akan bertemu di partai final pada 23 bulan yang sama.