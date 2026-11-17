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Jules Kounde, bek sayap Barcelona, mengirim pesan misterius beberapa hari jelang laga melawan Villarreal yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang di Camp Nou.

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Harian "Mundo Deportivo" menyebut bahwa jika ada pesepak bola yang memiliki kepiawaian unik dalam memanfaatkan media sosial, dialah Jules Kounde (28 tahun).

Bek Barcelona yang kerap memamerkan selera mode dan musiknya di akun pribadinya itu mengunggah pesan misterius di platform X yang sesuai dengan lirik sebuah lagu.

Kounde sebelumnya tidak pernah mengunggah apa pun di jejaring sosial tersebut sejak pertengahan Juni lalu.

Kounde menulis: "Saya begitu beruntung sampai-sampai tidak merasa gugup. Kemarin sudah berlalu, hari ini adalah film baru." Lagu tersebut adalah "Broken Hearts" milik rapper asal Inggris, Skepta.

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Kounde mengalami cedera saat Barcelona menghadapi Real Betis di Stadion La Cartuja.

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Menurut pernyataan resmi klub, ia mengalami keseleo pada pergelangan kaki kirinya, dan bek asal Prancis itu dicoret dari laga berikutnya melawan Paris Saint-Germain.

Kounde Segera Kembali

Bek Barcelona asal Prancis, Jules Kounde, kian dekat dengan pemulihan total dari cedera yang membuatnya absen lebih dari sebulan, padahal awalnya ia diperkirakan hanya akan menepi selama satu pekan. Ia pun siap mendapatkan izin medis pada akhir pekan ini, bertepatan dengan laga melawan Villarreal di Camp Nou.

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Menurut laporan harian Spanyol "AS", pemulihan Kounde mengalami keterlambatan yang tak terduga, meski cederanya tidak lebih dari keseleo tingkat pertama pada pergelangan kaki kiri yang ia alami saat menghadapi Real Betis pada 17 Oktober lalu. Akibatnya, masa absennya molor hingga hampir lima pekan.

Petinggi Barcelona berusaha mencari tahu penyebab lamanya keterlambatan kembalinya sang pemain, terlebih cedera semacam ini biasanya hanya membutuhkan waktu pemulihan antara 7 hingga 10 hari. Namun, penyebab utamanya adalah upaya mempercepat kembalinya sang pemain jelang laga El Clasico, yang digelar hanya enam hari setelah ia mengalami cedera.

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Hansi Flick saat itu tidak memiliki pilihan lain di posisi bek kanan, mengingat Eric Garcia juga dipastikan absen. Hal itu membuatnya sangat membutuhkan jasa bek asal Prancis tersebut saat menghadapi Real Madrid.

Kounde memang berusaha kembali lebih cepat, bahkan sampai memaksakan diri untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Namun, ia akhirnya terpaksa mundur karena masih merasakan sakit. Tim medis juga menolak opsi suntikan lokal sebagai solusi cepat untuk mempercepat pemulihannya, terlebih sang pemain sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan pilihan tersebut.

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Hambatan ini memperlambat tahapan pemulihan berikutnya, karena tanda-tanda negatif terus muncul dan rasa sakit tak kunjung hilang sebagaimana mestinya. Tim medis pun memutuskan untuk menunda kembalinya sang pemain hingga dipastikan pulih sepenuhnya tanpa masalah apa pun.

Kondisi sang pemain baru membaik sesuai harapan pada awal pekan ini, ketika ia mampu menjalani latihan tanpa merasakan sakit di pergelangan kakinya. Tanda-tanda pemulihannya pun sangat positif, sehingga fokus saat ini tertuju pada perolehan izin medis pada Minggu mendatang, jelang laga melawan Villarreal.