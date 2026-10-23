Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, mencatatkan angka-angka sempurna pada musim 2026-2027, setelah mencetak 12 gol dalam 12 pertandingan, dengan rincian 9 gol dalam 9 laga di Liga Spanyol, serta 3 gol dalam 3 pertandingan di Liga Champions Eropa.

Kini, penyerang Real Madrid itu bersiap menghadapi Barcelona di stadion yang selama ini menjadi saksi ketajamannya, setelah mencetak 8 gol hanya dalam 3 kali kunjungan, yang terdiri dari 5 gol dengan seragam Paris Saint-Germain dan 3 gol dengan seragam Real Madrid, meski catatan kolektifnya saat menghadapi klub Catalan itu justru negatif, dengan meraih 3 kemenangan berbanding 6 kekalahan dalam 10 pertandingan.

Hasil Mbappe dengan seragam klub kerajaan itu pun tidak lebih baik, karena ia kalah dalam 5 dari total 6 pertandingan El Clasico yang dijalaninya sejak kedatangannya ke Spanyol pada tahun 2024.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mbappe percaya pada kemampuannya untuk mengubah persamaan ini dalam pertandingan hari Minggu, sebuah misi yang membuat Real Madrid sangat bergantung pada gol-gol penyerang asal Prancis tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mbappe memiliki rata-rata yang sempurna pada awal musim ini, dengan mencetak satu gol langsung dalam setiap pertandingan. Namun, pada kenyataannya, nama bintang Prancis itu tidak muncul dalam daftar pencetak gol Real Madrid pada dua pertandingan yang hingga kini dikalahkan oleh timnya, yaitu saat menghadapi Real Betis dan Atletico Madrid.

Arda Guler mengatakan setelah kemenangan atas Leipzig: "Aku mencuri gol itu dari Mbappe karena aku tahu dia akan mencetak gol setelahnya".

Pemain asal Turki itu mencetak gol kedua pada malam tersebut saat menghadapi klub Jerman itu, setelah menyentuh bola dengan tumit kakinya di garis gawang, usai sundulan dari Mbappe yang sebenarnya sudah mengarah ke gawang.

Mbappe tidak terganggu dengan hal itu, bahkan merayakan gol Guler sambil bercanda, setelah giliran mencetak gol memang telah tiba untuknya, di mana umpan dari Diomande dari sisi kiri memungkinkan penyerang Prancis itu menguasai bola, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang bersarang di sudut kiri atas gawang.

Seperti kebiasaannya di sebagian besar pertandingan, Mbappe berhasil mencuri perhatian untuk dirinya sendiri, setelah ia hanya berjarak 3 gol dari mencapai gol ke-100-nya dengan seragam Real Madrid sebelum pertandingan Liga Champions Eropa, sehingga semakin mendekati pencapaian tersebut.

Mencapai angka istimewa ini menjadi mungkin melalui pencetakan dua gol di Barcelona, sebuah pencapaian yang tampak luar biasa bagi banyak orang, tetapi hampir menjadi hal biasa bagi Kylian, yang dalam kunjungan pertamanya ke stadion Barca pada tahun 2021 mencetak hat-trick, lalu mencetak dua gol ketika ia kembali ke stadion Barcelona setelah 3 tahun dengan seragam Paris Saint-Germain lagi.

Pada musim 2024-2025, Mbappe mencetak hat-trick lagi, kali ini dengan seragam Real Madrid, di stadion Montjuic, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah tuan rumah menang dengan skor 4-3.

Di Barcelona, Mbappe juga mempertahankan gelar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol untuk musim kedua secara beruntun, tetapi dua penghargaan yang ia raih pada dua musim pertamanya dengan seragam Real Madrid kini terancam oleh pemain-pemain di Barcelona, yang juga tampil luar biasa di musim ini.

Raphinha memuncaki persaingan pencetak gol dengan selisih 3 gol dari Kylian, setelah mencetak 12 gol berbanding 9 gol milik penyerang Prancis itu, sementara Lamine Yamal mengancam posisi kedua yang ditempati Mbappe, setelah mencetak 8 gol.

Hasil dari persaingan tiga arah ini akan sangat memengaruhi nasib pertandingan hari Minggu, yang dijalani Mbappe dengan kondisi ketajaman gol terbaiknya, dan di stadion yang selama ini menjadi panggung ketajamannya.



