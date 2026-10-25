Jelang El Clasico: Mengapa Mourinho Begitu Membenci Barcelona?

José Mourinho akan memimpin Real Madrid pada Minggu malam ini, dalam laga El Clasico pertamanya di periode keduanya bersama klub, dan tidak diragukan lagi bahwa ia sangat berhasrat untuk menjatuhkan Barcelona.

Barcelona akan menjamu Real Madrid di Stadion Camp Nou dalam pertandingan yang disaksikan seluruh dunia, dan dianggap menentukan bagi semua pihak. Selain persaingan bersejarah, Los Blancos harus menang atau mereka berisiko tertinggal sembilan poin dari rival tradisional mereka dalam klasemen La Liga.

Pemain seperti Lamine Yamal dan Kylian Mbappe juga akan berupaya keras menampilkan yang terbaik dari diri mereka. Namun, jika ada satu orang yang punya banyak hal untuk hilang dalam pertandingan ini, dan bertekad menjatuhkan rivalnya malam ini, dialah José Mourinho.

Mengapa Mourinho membenci Barcelona?

Situs "Foot Mercato" menerbitkan sebuah laporan tentang hubungan Mourinho dan Barcelona, di mana ditegaskan bahwa, dengan alasan yang kuat, pelatih asal Portugal itu menyimpan kebencian sejati terhadap klub Barcelona. Ini adalah kebencian yang saling berbalas, meski ketegangannya sedikit mereda sejak periode pertamanya yang penuh gejolak di kursi kepelatihan Real Madrid.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Harus dikatakan bahwa kisah kebencian antara "The Special One" dan klub Katalan itu sebenarnya mengandung potensi untuk menjadi kisah cinta.

Generasi muda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pada tahun 1996, José Mourinho muda tiba di Barcelona sebagai asisten Bobby Robson, yang mengenalnya di Portugal.

Ia kemudian bertahan di klub meski Robson dipecat setahun kemudian, dan mengisi berbagai posisi dalam staf kepelatihan yang silih berganti, misalnya sebagai analis video, lalu kembali menjadi asisten pelatih.

Kekecewaan Mourinho

Meski banyak suporter Barcelona mengejeknya dan menyebutnya "si penerjemah" — karena ia memang menerjemahkan instruksi Robson saat itu — ia tetap sangat dihargai oleh para pemain, termasuk Carles Puyol, Xavi, dan Pep Guardiola, yang saat itu masih di puncak masa muda mereka.

Meski demikian, manajemen klub Katalan tidak ingin memberinya peran yang menonjol, bahkan sebagian mengatakan bahwa mimpinya adalah menjadi pelatih tim utama.

Hal itu bisa saja terwujud setelah kepergiannya dari klub pada tahun 2000, di mana namanya berulang kali disebut sebagai kandidat potensial untuk melatih tim utama.

Pada tahun 2008, klub mempertimbangkan hal itu secara serius... namun Laporta pada akhirnya memberikan posisi tersebut kepada Guardiola.

Kekecewaan yang berulang ini meninggalkan luka mendalam dalam diri pelatih asal Portugal itu.

Pada tahun 2010, sebelum menangani Real Madrid, ia menjalani laga semifinal Liga Champions Eropa bersama Inter Milan melawan Barcelona, di mana kedua pelatih saling melontarkan tuduhan tajam dalam konferensi pers setelah pertandingan, yang menjadikannya sasaran kecaman dari para suporter Barcelona.

Dan tentu saja, permusuhan antara kedua tim semakin memuncak begitu ia tiba di Real Madrid.

Dengan semakin rumitnya situasi media dan semakin sulitnya persaingan olahraga melawan tim yang dianggap terbaik dalam sejarah Barcelona, José Mourinho mengadopsi strategi menyerang sejak awal. Oleh karena itu, "The Special One" mengintensifkan kemunculan medianya terhadap klub Katalan tersebut, melontarkan tuduhan terkait wasit, dan melontarkan ungkapannya yang terkenal "Por Qué?" (Mengapa?) setelah laga semifinal Liga Champions tahun 2011, di mana ia mempertanyakan keputusan sejumlah wasit yang menurutnya berpihak kepada Barcelona pada tahun-tahun sebelumnya.

Bagaimana situasinya hari ini?

Dikatakan juga bahwa laga El Clasico terkenal yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid 5-0 pada November 2010 memengaruhinya secara emosional secara khusus, dan kehadiran Pep Guardiola, yang mendapat dukungan dari para suporter, membuatnya tidak senang.

Di atas lapangan, timnya bermain dengan keras yang mencolok, ditambah insiden Piala Super Spanyol pada musim panas 2011, ketika ia menusuk mata Tito Vilanova (yang saat itu merupakan bagian dari staf Guardiola) selama adu mulut.

Bagi Mourinho, menciptakan ketegangan yang terus-menerus dengan Barcelona juga merupakan sebuah strategi, yang bertujuan menghimpun seluruh suporter Real Madrid di belakangnya dan menekan rivalnya.

Sejak kepulangannya musim panas ini, dan setelah beberapa pekan yang relatif tenang, ia dengan cepat menyalakan kembali sumbu persaingan, setelah lebih dari satu dekade.

Meski kurang tajam dan kurang terus terang dalam pernyataannya dibandingkan di awal dekade lalu, "The Special One" tidak melewatkan kesempatan untuk melontarkan tuduhan terhadap Barcelona dan keputusan wasit yang menurutnya menguntungkan mereka.

Pelatih asal Portugal itu, secara logis, telah menyinggung kasus Negreira beberapa kali sejak awal musim. Meski demikian, harus dikatakan bahwa pernyataan Mourinho musim ini tidak terlalu bergema di kalangan suporter Real Madrid, di mana banyak yang menuduhnya mencoba mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya tim dengan membicarakan Barcelona atau wasit.

Malam ini, di Stadion Camp Nou, José Mourinho akan menghadapi rival bebuyutannya, dan tidak diragukan lagi bahwa hasil apa pun selain kemenangan akan menjadi kekecewaan besar baginya.