Beberapa hari sebelum berkobarnya El Clasico pertama musim ini, Barcelona melayangkan pukulan telak kepada rival abadinya Real Madrid, bukan di atas lapangan, melainkan dalam pertarungan popularitas dan perhatian global.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa klub Catalan itu memuncaki daftar perhatian digital sepanjang bulan September lalu dengan selisih yang begitu besar, mencatatkan 10,6 juta pencarian dan pertanyaan, melampaui Real Madrid yang berada di posisi kedua dengan hanya 7,32 juta.

Keunggulan Catalan ini datang menjelang laga yang dinanti antara kedua tim pada Minggu mendatang, 25 September, di Stadion Camp Nou, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol, pada El Clasico pertama musim 2026/27, di mana segala keadaan tampak berpihak kepada Blaugrana baik secara digital maupun teknis.

LaLiga unggul atas Premier League

Keunggulan Barcelona tidak hanya terbatas pada level klub, tetapi juga tercermin pada kompetisi secara keseluruhan. Liga Spanyol memuncaki daftar liga yang paling banyak dikunjungi pada September, mencatatkan 39,74 juta kunjungan, mengungguli Liga Primer Inggris yang mencatatkan 37,66 juta kunjungan, sebuah pertanda jelas kembalinya kilau LaLiga berkat klub-klub bersejarahnya seperti Atletico Madrid, Real Betis, Sevilla, dan Valencia.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Raphinha mempermalukan Mbappe

Di sisi para pemain, angka-angka menegaskan dominasi mutlak Catalan. Pemain Brasil Raphinha memuncaki daftar pemain yang paling banyak dicari di dunia dengan 4,24 juta kunjungan, atau hampir tiga kali lipat dari capaiannya pada Agustus (1,42 juta), berkat awal musimnya yang menyala-nyala.

Kejutan datang dengan menempatnya bakat muda Lamine Yamal di posisi kedua dengan 3,94 juta kunjungan, sementara pemain pertama dari Real Madrid, yakni Kylian Mbappe, baru muncul di posisi keempat dengan hanya 2,28 juta kunjungan.

El Clasico bernuansa puncak klasemen

Barcelona memasuki laga ini dalam puncak kegembiraan, memuncaki LaLiga dengan nilai sempurna 27 poin dari 9 kemenangan beruntun, dalam awal yang ideal, sementara Real Madrid menempati posisi ketiga dengan koleksi 21 poin setelah awal yang naik-turun, di mana mereka mengandalkan gol-gol di menit-menit akhir untuk meraih poin.

Meski ada selisih, El Clasico tetap menjadi pertandingan di luar segala prediksi, mempertemukan dua tim paling berpengaruh dan paling populer di dunia, namun angka-angka sebelum peluit kick-off mengatakan satu kata: Barcelona adalah penguasa panggung.



