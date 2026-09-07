Itu terjadi pada 28 April 2010 dan Mourinho kemudian menyebutnya sebagai "kekalahan terindah dalam hidupnya" serta sebuah "keajaiban bersejarah". Apa yang terjadi? Mourinho dan Inter Milan menjalani leg kedua delapan hari setelah menang 3-1 pada leg pertama melawan juara bertahan sekaligus favorit utama, Barcelona.

Namun, meski Barca juga diuntungkan oleh keunggulan jumlah pemain selama 60 menit setelah Thiago Motta dikartu merah, tim asuhan Pep Guardiola tak mampu berbuat lebih dari kemenangan 1-0 melawan game plan Mourinho, yang bertujuan untuk membuat Lionel Messi tak bisa bermain. Selebrasi pelatih asal Portugal itu pun menjadi salah satu momen klasik instan dalam sejarah sepakbola.

Dengan telunjuk terangkat, Mourinho berlari ke lapangan Camp Nou dan merayakannya secara ekstatis bersama para pemainnya. Hal itu tampaknya membuat satu atau dua orang Katalan merasa sangat terprovokasi hingga sprinkler dinyalakan, tampaknya dengan tujuan menghentikan pesta Inter dan mengusir Mourinho dan kawan-kawan.

Beberapa pekan kemudian, Inter meraih gelar itu dengan kemenangan 2-0 atas Bayern Munich asuhan Louis van Gaal di final.

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Misi mustahil? Misi tercapai!

"Misinya sangat sulit. Hampir mustahil untuk menyerahkan hadiah kepada Mourinho di sini," kata Palmeri dalam sebuah video ponsel. "Sulit, tetapi kami akan mencobanya."

Upaya itu berhasil. Mourinho senang, menerima hadiah tersebut, dan menjabat tangan Palmeri sebelum meninggalkan ruang konferensi pers di Madrid sambil tersenyum.

Pada Selasa, di laga pekan pertama fase liga Liga Champions, klub Mourinho saat ini, Real, akan berhadapan dengan mantan klubnya, Inter. Berbeda dengan saat bersama klub raksasa Italia itu, Mourinho sejauh ini belum berhasil meraih kejayaan di kompetisi elite Eropa bersama Los Blancos. Pada 2010, pria yang kini berusia 63 tahun itu meninggalkan Milan untuk Madrid dan bertahan di sana hingga 2013. Pada musim panas ini, ia bergabung untuk kedua kalinya dengan klub tersukses Spanyol itu.



