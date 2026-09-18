Penyanyi Amerika Serikat, Tyler, the Creator, menjadi kandidat terkuat untuk tampil pada bagian depan jersey Barcelona dalam laga El Clasico melawan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou.

Identitas seniman yang muncul pada jersey telah menjadi salah satu misteri paling menonjol yang mendahului setiap El Clasico sejak kesepakatan sponsor antara Barcelona dan Spotify.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona cenderung memilih Tyler, the Creator, meski kesepakatan itu belum diputuskan secara final dan rinciannya masih dalam tahap penentuan.

Meski sejumlah alternatif lain dibahas selama beberapa pekan terakhir, peluang seniman asal Amerika Serikat itu meningkat untuk menjadi pilihan utama dalam inisiatif ini.

Jika kesepakatan dikonfirmasi, kata "GOLF" mungkin muncul pada bagian depan jersey, sebagai referensi pada merek pakaian GOLF WANG yang didirikan Tyler, the Creator. Kata itu merupakan salah satu elemen paling sering muncul dalam desain dan pakaian merek tersebut.

Tyler, the Creator, memiliki pengaruh luas di Amerika Serikat yang melampaui musik hingga ke dunia mode dan media sosial. Kemampuannya memantik perbincangan dan menggerakkan komunitas digital yang besar juga menjadi daya tarik bagi inisiatif ini, yang lewatnya Barcelona dan Spotify berupaya mencapai dampak global yang melampaui pertandingan itu sendiri.

Dalam inisiatif tersebut, Drake tampil pada bagian depan jersey Barcelona pada Oktober 2022, lalu Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, dan Olivia Rodrigo. Tyler, the Creator, bisa jadi menjadi nama berikutnya dalam daftar tersebut, meski kesepakatan belum diputuskan.