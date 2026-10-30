Klub AC Milan mengumumkan perpanjangan kontrak bintang asal Amerika Serikat, Christian Pulisic, selama 5 tahun, sehingga ia akan bertahan bersama tim Italia itu hingga tahun 2031, dalam sebuah langkah yang menegaskan keinginan klub untuk mempertahankan jasa salah satu elemen ofensif terbaiknya.

Milan mengungkapkan perpanjangan kontrak tersebut melalui akun-akun media sosialnya, dengan kalimat: "Misi Captain America dengan kostum Rossoneri terus berlanjut".

Pulisic sebelumnya telah memasuki tahun terakhir kontrak lamanya, setelah bergabung dengan Milan pada tahun 2023 dari Chelsea.

Surat kabar "The Athletic" pada 28 Oktober menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak telah mencapai tahap lanjut terkait kesepakatan kontrak baru.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Berdasarkan kontrak baru tersebut, pemain itu akan menerima gaji pokok terjamin sebesar 6,5 juta euro, dan nilai totalnya bisa naik hingga 10 juta euro (11,14 juta dolar) apabila bonus dan insentif yang disepakati terpenuhi.

Negosiasi baru dimulai pada 23 September, meskipun manajemen klub Italia itu telah menjelaskan selama periode transfer musim panas bahwa sang penyerang tidak dijual, menyusul ketertarikan klub New York City FC untuk mendatangkannya.

Milan mengumumkan perpanjangan kontrak pemain itu pada hari Jumat, menegaskan bahwa kesepakatan baru tersebut "mencerminkan komitmen bersama untuk membangun di atas kemajuan yang telah dicapai bersama selama tahun-tahun terakhir, dengan ambisi untuk terus berkembang, meraih pencapaian baru, dan menulis lebih banyak babak yang tak terlupakan dalam sejarah klub".

Dari sisi teknis, Pulisic mencetak dua gol dan membuat satu assist dalam 9 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi musim ini, setelah pulih dari patah tulang halus akibat kelelahan (stress fracture) di kakinya yang ia alami selama laga babak 16 besar Piala Dunia.

Pemain itu tampil dalam 4 pertandingan selama turnamen yang diselenggarakan Amerika Serikat bersama dua negara lainnya, sebelum timnas Amerika Serikat tersingkir dari kompetisi di tangan Belgia, sebelum mencapai babak perempat final.

Sejak bergabung dengan Milan dari Chelsea pada tahun 2023, Pulisic telah menjalani 143 pertandingan dengan kostum tim Italia itu, mencetak 44 gol dan memberikan 28 assist. Pada musim lalu, ia mencetak 10 gol dalam 34 pertandingan, meskipun mengalami sejumlah cedera otot.