Jeffrey de Lange berpotensi kembali ke Eredivisie: pembicaraan telah dimulai

Jeffrey de Lange kemungkinan akan kembali ke FC Twente. Menurut Voetbal International, klub asal Enschede tersebut telah mengincar kiper berusia 28 tahun dari Olympique Marseille tersebut.

Sudah bertahun-tahun Lars Unnerstall menjadi kiper utama Twente. Namun, pemain asal Jerman itu kini telah berusia 35 tahun, dan salah satu alasannya adalah direktur teknis Erik ten Hag ingin mendatangkan pesaing serius bagi Unnerstall.

Dalam pencarian pesaing tersebut, Twente pun mengincar De Lange. Kiper ini sebelumnya pernah terikat kontrak di De Grolsch Veste antara tahun 2017 hingga 2022, meskipun ia hanya tampil dalam tiga pertandingan resmi bersama tim utama.

De Lange sendiri kini ingin kembali ke Twente, dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain di sana. Di Marseille, ia saat ini menjadi pilihan kedua, di belakang Gerónimo Rulli yang tak terbantahkan.

Sejauh ini, De Lange telah tampil dalam sepuluh pertandingan sebagai penjaga gawang klub Prancis tersebut. Kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027.

Namun, Twente dan Marseille masih harus mencapai kesepakatan. Pekan lalu, menurut VI, klub Belanda tersebut ‘belum mendekati harga yang diminta Marseille’, tetapi pembicaraan terus berlanjut.

De Lange meniti karier di akademi Ajax dan kemudian bermain untuk Twente serta Go Ahead Eagles. Bersama klub terakhir tersebut, ia tampil dalam 110 pertandingan, sebelum pindah ke Marseille pada tahun 2024. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya saat ini sebesar 2,5 juta euro.