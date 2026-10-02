Jawaban aneh: Pelatih Spanyol menolak terlibat dalam krisis Ronaldo

Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, menolak terlibat dalam polemik yang berkembang seputar krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal, setelah menerima pertanyaan hipotetis mengenai apa yang akan ia lakukan seandainya ia menjadi orang yang bertanggung jawab melatih "Brasil Eropa" di tengah krisis yang berlangsung saat ini.

Jawaban pelatih Spanyol itu datang dengan hati-hati, saat ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menentukan keputusan yang akan ia ambil dalam situasi yang tidak ia ketahui seluruh informasi dan detailnya, seraya menandaskan bahwa menangani krisis semacam ini terlebih dahulu memerlukan pengetahuan tentang apa yang benar-benar terjadi, sebelum menjatuhkan penilaian apa pun atau mengambil sikap.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Republik Ceko besok pada matchday ketiga UEFA Nations League: "Jelas saya tidak bisa membicarakan hal ini atau menyampaikan pendapat tentangnya, karena saya tidak memiliki informasi dan data yang cukup. Spekulasi dan asumsi bukanlah sifat saya, dan saya tidak suka menjatuhkan penilaian tanpa mengetahui faktanya."

Pelatih kepala timnas Spanyol itu menambahkan: "Menurut saya, setiap situasi harus ditangani ketika situasi itu benar-benar terjadi. Seperti yang selalu dikatakan salah satu guru saya: setiap situasi memiliki kekhasannya sendiri, dan harus ditangani sesuai dengan karakternya," sembari menegaskan bahwa ia tidak suka menempatkan diri di posisi pelatih lain dan menilai sebuah keputusan dalam krisis yang tidak ia ketahui seluruh seluk-beluknya.

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Dan ketika diminta menjelaskan apakah ia memiliki gambaran tentang bagaimana menangani situasi Ronaldo, De la Fuente hanya berkata: "Terus terang, saya tidak tahu," sebelum menjelaskan sikapnya dengan lebih tegas: "Seperti yang saya katakan, tidak mungkin memberikan jawaban tanpa mengetahui kebenaran dan apa yang benar-benar terjadi."

Pelatih Spanyol itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dan sayangnya, hanya itu yang bisa saya katakan," sehingga menutup pintu bagi penyampaian pendapat hipotetis mengenai krisis Ronaldo dan timnas Portugal, dengan lebih memilih tidak masuk ke dalam detail yang tidak ia miliki informasinya secara lengkap, serta fokus pada laga yang menanti timnas Spanyol melawan Republik Ceko.