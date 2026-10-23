Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Jauh dari Sorotan: Real Madrid Rancang Garis Besar Strategi El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Laga besar menanti Los Blancos

Real Madrid melanjutkan persiapan menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam di Stadion Camp Nou, dalam laga El Clasico, di tengah absennya Marco Asensio dan Rodrygo karena cedera, serta Vinicius Junior karena skorsing.

Situs resmi Real Madrid menyebutkan bahwa tim menjalani sesi latihan pagi baru di kota Valdebebas, yang selama sesi itu staf teknis berfokus pada aspek fisik dan taktik, dengan menerapkan latihan berbeda bagi para pemain inti yang tampil dalam pertandingan melawan Leipzig.

Sesi latihan bagi pemain lainnya dimulai dengan latihan pemanasan dan aktivasi di atas lapangan, sebelum beralih ke latihan mengumpan dan menembak ke gawang, lalu melaksanakan serangkaian latihan taktik, dan sesi ditutup dengan permainan di lapangan mini.

Real Madrid dijadwalkan menjalani latihan terakhirnya besok Sabtu, pukul 10.30 pagi waktu Spanyol, sementara pelatih Jose Mourinho akan menggelar konferensi pers pada pukul 10.00 pagi di kota Real Madrid.

Tim akan meninggalkan ibu kota Spanyol pada Minggu pagi menuju Barcelona untuk menjalani laga yang dinantikan tersebut, sebelum kembali ke Madrid seusai pertandingan, yang dimulai pada pukul 21.00 waktu Spanyol.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google