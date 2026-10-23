Real Madrid melanjutkan persiapan menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam di Stadion Camp Nou, dalam laga El Clasico, di tengah absennya Marco Asensio dan Rodrygo karena cedera, serta Vinicius Junior karena skorsing.

Situs resmi Real Madrid menyebutkan bahwa tim menjalani sesi latihan pagi baru di kota Valdebebas, yang selama sesi itu staf teknis berfokus pada aspek fisik dan taktik, dengan menerapkan latihan berbeda bagi para pemain inti yang tampil dalam pertandingan melawan Leipzig.

Sesi latihan bagi pemain lainnya dimulai dengan latihan pemanasan dan aktivasi di atas lapangan, sebelum beralih ke latihan mengumpan dan menembak ke gawang, lalu melaksanakan serangkaian latihan taktik, dan sesi ditutup dengan permainan di lapangan mini.

Real Madrid dijadwalkan menjalani latihan terakhirnya besok Sabtu, pukul 10.30 pagi waktu Spanyol, sementara pelatih Jose Mourinho akan menggelar konferensi pers pada pukul 10.00 pagi di kota Real Madrid.

Tim akan meninggalkan ibu kota Spanyol pada Minggu pagi menuju Barcelona untuk menjalani laga yang dinantikan tersebut, sebelum kembali ke Madrid seusai pertandingan, yang dimulai pada pukul 21.00 waktu Spanyol.