Jauh dari persaingan Mbappe dan Yamal, Dembele mengenang malam Ballon d'Or

Berbeda dengan Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dan Lamine Yamal, bintang Barcelona, yang melancarkan kampanye media untuk meraih Ballon d'Or, Ousmane Dembele, pemain Paris Saint-Germain, memilih pendekatan kolektif, ia lebih tenang dari keduanya.

Dembele tidak ragu mendukung pencalonan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, untuk meraih Ballon d'Or pada 2026, sebuah sikap terpuji dari peraih penghargaan tahun lalu tersebut.

Kuartet Mbappe, Yamal, Dembele, dan Kvaratskhelia berada dalam daftar tiga puluh nomine peraih Ballon d'Or, dalam acara yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober mendatang.

Di sisi lain, Dembele mengenang kembali momen kemenangannya meraih penghargaan Ballon d'Or tahun lalu, setelah ia mengunggah beberapa foto penobatannya di akun "Instagram" miliknya.

Bintang Prancis itu berkomentar: "22 September 2025 - selamanya. Beberapa kenangan tidak akan pernah menua. Setelah satu tahun, kebanggaan tetap ada, dan kenangan itu abadi. Sejarah terus dituliskan. Setelah satu tahun, kebanggaan melihat nama terukir selamanya dalam sejarah sepak bola."

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