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Timnas Maroko menerima dua kado berharga dari timnas Brasil dan Portugal, setelah kekalahan mengejutkan Brasil melawan Jepang dalam laga persahabatan, serta kekalahan Portugal dari Denmark di UEFA Nations League, turut mengubah peta persaingan untuk posisi teratas dalam peringkat dunia, dan memberikan Maroko kursi yang terjamin dalam daftar lima besar.

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Timnas Maroko memetik keuntungan dari kemenangan telak atas Niger dengan skor lima gol tanpa balas, Jumat malam kemarin, pada pekan ketiga kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, sehingga naik dalam peringkat dunia Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), melampaui Brasil dan Portugal.

Timnas Maroko naik ke peringkat kelima dengan (1805) poin, setelah Brasil takluk dari Jepang dengan tiga gol, dan Portugal dari Denmark dengan skor telak 4-1 pada Sabtu malam. Timnas Maroko hanya terpaut setengah poin dari Portugal, menurut perhitungan peringkat FIFA saat ini, dan setelah kekalahan tersebut poin Portugal turun menjadi 1797,6, sehingga melorot dua peringkat dan berada di posisi ketujuh.

Maroko masih menghadapi ujian baru melawan timnas Niger, Selasa mendatang, di Stadion Moulay Abdellah, di mana pasukan pelatih Mohamed Ouahbi berharap dapat mengulang kemenangan dan meraih dorongan tambahan di level dunia.

Kemenangan Maroko dalam laga mendatang akan memberi peluang untuk memperkuat posisinya dalam peringkat, tanpa harus menunggu hasil pertandingan persahabatan yang mempertemukan Brasil dengan timnas Singapura.

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Timnas Maroko mencapai peringkat kelima dalam peringkat dunia FIFA putra pada Oktober 2026, menyamai pencapaian Nigeria sebagai peringkat Afrika terbaik yang diraih timnas Elang Hijau pada April 1994.

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Hal itu terjadi setelah timnas Maroko menang selama bulan September dan Oktober lalu, di mana Maroko berhasil meraih kemenangan atas Gabon pada pekan pertama kualifikasi Piala Afrika 2027, lalu Lesotho pada pekan kedua.

Lompatan besar Maroko sejak prestasi di Piala Dunia Qatar

Sebelum dimulainya Piala Dunia di Qatar, timnas Maroko berada di peringkat 22 dunia saat itu. Dan pada akhir turnamen Qatar 2022, peringkat Maroko melonjak ke posisi 11.

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Sejak saat itu, mereka hanya pernah turun ke peringkat 14 yang menjadi penutup tahun 2024, sebelum kembali naik lagi, mengakhiri tahun 2025 di peringkat 11, lalu mencapai peringkat kedelapan pada Januari 2026. Ini merupakan kali pertama mereka masuk daftar 10 timnas terbaik dalam peringkat FIFA sejak April 1998 saat mereka berada di peringkat kesepuluh.

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