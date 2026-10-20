Jasper Cillessen menjadi kiper baru Go Ahead Eagles, menurut laporan Voetbal International. Cillessen bergabung tanpa biaya transfer setelah meninggalkan NEC musim panas lalu.

Selama beberapa bulan terakhir, Cillessen berlatih secara mandiri sambil menunggu klub baru. Kini ia telah menemukannya. Cillessen menggantikan Nick Marsman, yang mengalami cedera dan belum akan kembali dalam waktu dekat.

Kjetil Haug, pengganti Jari De Busser, juga belum tampil meyakinkan di Adelaarshorst. Menurut VI, Cillessen akan bersaing dengannya untuk memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang.

Cillessen merupakan jebolan akademi NEC sebelum pindah ke Ajax. Setelah bermain di Amsterdam, ia bergabung dengan FC Barcelona, lalu Valencia.

Setelah periode singkat bersama Las Palmas, ia kembali ke Eredivisie tahun lalu. Di NEC, ia menjadi kiper cadangan di belakang Gonzalo Crettaz. Kini kiper berusia 37 tahun itu bergabung dengan Go Ahead.



