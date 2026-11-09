Theo Janssen mengkritik Sofyan Amrabat dalam acara Rondo di Ziggo Sport. Menurut mantan gelandang itu, pemain Ajax tersebut harus lebih menunjukkan pengaruhnya sebagai gelandang bertahan di klub Amsterdam itu.

"Dia mengerahkan segalanya dan bekerja mati-matian. Dia melakukan apa pun untuk membantu tim. Namun, dia juga melakukan terlalu banyak hal. Akibatnya, Amrabat terkadang berada dalam situasi yang seharusnya bisa dia hindari," kata Janssen, menyoroti persoalan sang gelandang.

"Sebab, dari segi kemampuan bermain bola, dia bukan yang terbaik," tambah pelatih di level amatir itu. "Itu jelas. Hal tersebut juga terlihat dalam permainannya di Ajax. Terkadang ada momen ketika dia seharusnya menggiring bola maju, tetapi justru membawa bola kembali ke belakang. Atau dia mengoper ke samping. Dia sangat jarang mengambil inisiatif. Kalau begitu, hindari situasi seperti itu."

Janssen kemudian memberi Amrabat saran. "Sesekali, kamu boleh mengambil inisiatif. Saya selama ini sangat positif karena menurut saya dia memberi banyak hal kepada Ajax. Dalam perebutan bola kedua dan membantu pertahanan. Juga berlari kembali saat adu sprint. Namun, dari segi kemampuan bermain bola sebagai pemain nomor 6, tidak. Sebab, dia adalah perebut bola."

"Dia tipikal pemain seperti itu. Nilai dan kekuatannya tidak terlihat dalam statistik. Namun, dia juga tipikal pemain yang kita keluhkan karena tidak bisa melakukan ini dan itu. Begitu dia tidak ada, Anda harus mencari pemain lain yang mirip dengannya," ujar Khalid Boulahrouz. "Hal yang sama juga terjadi pada Henderson."

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Amrabat baru-baru ini mengalami cedera. Saat Ajax bertandang ke markas FC Twente pada Minggu (2-2), mantan pemain timnas Maroko itu dimasukkan oleh Míchel Sánchez setelah laga berjalan satu jam.

Gelandang berusia 30 tahun itu bergabung dengan Ajax tanpa biaya transfer pada Agustus, tak lama setelah meninggalkan Fenerbahçe. Amrabat menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 di Johan Cruyff Arena.