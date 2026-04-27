Janssen mencatat perubahan yang signifikan dalam gaya bermain Van Persie

Menurut Theo Janssen, Robin van Persie sangat diuntungkan oleh nasihat-nasihat dari Dick Advocaat yang jauh lebih berpengalaman. Analis Rondo ini berpendapat bahwa pelatih Feyenoord tersebut tidak begitu menghargai semua orang di dalam organisasi.

''Saya rasa Van Persie sangat menghormati Dick sebagai pelatih,'' kata Janssen dalam acara bincang-bincang sepak bola Ziggo Sport. Youri Mulder menambahkan bahwa para pemain juga senang melihat Advocaat berperan sebagai penasihat di belakang layar.

''Saya rasa staf yang bekerja bersama Van Persie tidak begitu menghargainya. Dia cenderung tidak begitu mudah menerima masukan dari mereka. Saya rasa dia lebih mendengarkan tipe orang seperti Dick daripada asisten-asisten di sekitarnya,'' Janssen kemudian memperkuat pendapatnya.

Wytse van der Goot, yang memandu acara bincang-bincang tersebut, menyoroti bahwa Van Persie selalu memiliki citra sebagai pelatih yang lebih sering menjalankan rencananya sendiri. ''Tapi sekarang kalian benar-benar melihat perubahan, sejak Advocaat bergabung?''

“Saya melihat situasinya memang berbeda. Tidak se-terbuka dulu,” Mulder menganalisis permainan Feyenoord dalam beberapa pekan terakhir. “Lebih terorganisir.”

Van Persie berharap Advocaat tetap bertahan sebagai penasihat setelah jeda musim panas, demikian ia sampaikan pada konferensi pers Jumat lalu. ''Jika terserah saya, tentu saja. Saya akan sangat menyukainya,'' kata pelatih Feyenoord itu.

''Sebenarnya saya berbicara dengan Dick setiap hari, bahkan saat dia tidak ada di sini,'' tambah Van Persie. ''Kami menelepon hampir setiap hari dan kemudian berdiskusi tentang segala hal. Itu persis sama seperti yang saya lakukan dengan staf saya.''

"Dalam hal itu, Dick memberikan masukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Dia mengajukan pertanyaan kritis dan ikut memikirkan solusi. Saya benar-benar sangat menyukainya." Sebelumnya, Van Persie juga mengatakan kepada ESPN bahwa pelatih berpengalaman itu memainkan peran besar dalam gaya bermain, di mana Feyenoord tampak sedikit lebih kompak dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya.