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Transfer JJ Gabriel, yang belum pernah memainkan satu laga pun bersama tim utama Manchester United, menggemparkan seluruh dunia. Video perpisahan layaknya seorang legenda, hiruk-pikuk media yang masif, dan peringatan keras dari seorang legenda Madrid: "Jangan hancurkan bakat sebelum ia sempat memulai".

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Fernando Morientes, mantan pemain Real Madrid, memperingatkan risiko perekrutan pemain muda JJ Gabriel oleh Real Madrid. "Penting untuk tidak menyesatkan para pemain muda ini," ujarnya.

Dalam program "El Partidazo de COPE", mantan penyerang Spanyol itu menganalisis risiko hiruk-pikuk media yang berlebihan yang mengiringi kepindahan pemain muda tersebut dari Manchester United.

Transfer terbaru JJ Gabriel dari Manchester United ke Real Madrid memicu perdebatan luas di dunia sepak bola. Juanma Castaño dan Fernando Morientes pun membedah situasi serta ekspektasi besar yang menyelimuti pemain muda ini.

Jurnalis Spanyol Juanma Castaño mengaku heran dengan video perpisahan sang pemain, terlebih ia belum pernah tampil bersama tim utama Manchester United. "Saat menonton video perpisahannya dengan United, saya berpikir: tapi dia bahkan belum pernah tampil di tim utama. Rasanya seperti legenda Manchester United yang sedang berpamitan kepada kita," komentarnya.

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Juanma Castaño menilai semua yang beredar seputar pemain muda itu "agak berlebihan".

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Sementara itu, Fernando Morientes menyajikan analisis yang lebih mendalam tentang risiko yang tersembunyi dalam situasi semacam ini. Menurut sang mantan penyerang, masalah utamanya terletak pada "menyesatkan para pemain dan mendistorsi gambaran sang pemain dari kenyataannya".

Berdasarkan analisisnya, perekrutan seperti ini harus diperlakukan sebagai sebuah "petualangan", dan ekspektasi perlu dikelola sejak awal.

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Morientes menegaskan pentingnya klub bersikap jelas kepada sang pemain dan timnya. "Jika kami merekrutmu, itu agar kamu berkembang secara bertahap," katanya. Ia juga menyebut perlunya "memberinya contoh pemain-pemain yang tidak berhasil dan terpaksa pergi, atau pemain yang berhasil namun harus membangun posisinya secara bertahap, sesuatu yang saat ini belum ia miliki".

Mantan penyerang Real Madrid itu memperingatkan konsekuensi jika fase awal ini tidak dikelola dengan baik. Ia menekankan pentingnya tidak menyesatkan pemain muda karena sulit untuk mengembalikan mereka ke titik nol di kemudian hari, dengan menyoroti aspek psikologis dan pengembangan bakat muda.

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Kuncinya, menurut kontributor program "El Partidazo de COPE" tersebut, adalah melindungi sang pesepak bola dari tekanan berlebihan dan memastikan ia tetap rendah hati agar dapat mengembangkan seluruh potensinya tanpa melompati tahapan-tahapan penting dalam pembinaan olahraganya.

Morientes menilai Real Madrid sedang menangani bakat luar biasa yang masih berada di awal perjalanan, dan kesalahan terbesar adalah membuat sang pemain merasa sudah sampai sebelum ia benar-benar memulai.

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Pindah ke klub sebesar Real Madrid di usia muda bisa menjadi kesempatan emas, tetapi pada saat yang sama juga bisa berubah menjadi beban berat jika tidak disikapi dengan bijak dan tenang.

Morientes berbicara berdasarkan pengalaman panjangnya di lapangan, ketika ia sendiri menyaksikan bagaimana tekanan dan ekspektasi besar dapat memengaruhi karier pemain muda mana pun, serta bagaimana kerendahan hati dan kerja bertahap dapat menjadi pembeda antara bakat yang meledak dan bakat yang padam terlalu dini.

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Sang mantan penyerang meyakini bahwa peran Real Madrid saat ini tidak hanya sebatas mengembangkan pemain secara teknis, tetapi juga melindunginya secara psikologis, menjauhkannya dari kebisingan media, dan memberinya cukup waktu untuk matang tanpa tergesa-gesa. Jalan menuju tim utama di Bernabeu panjang dan sulit, membutuhkan kesabaran besar serta lingkungan yang membantu pemain fokus berlatih dan berkembang, alih-alih sibuk dengan apa yang dikatakan tentang dirinya di media dan media sosial.