"Jangan bercanda dengan kami": pesan berapi-api Mourinho yang berbalik menghantam dirinya sendiri

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kini menangani Real Madrid, kembali melancarkan serangan baru terhadap La Liga akibat padatnya jadwal pertandingan dan berdekatannya laga-laga dalam rentang waktu yang singkat. Ia menilai para pemainnya telah menjalani "maraton" pertandingan di tengah intensitas perjalanan dan sempitnya masa pemulihan. Namun, jadwal Los Blancos serta berbagai komitmen terkait Stadion Santiago Bernabeu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai sifat keluhan ini dan sejauh mana ia mempertimbangkan kondisi para pesaing.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa protes Mourinho usai kemenangan atas Valencia di Stadion Mestalla tidak menyinggung seluruh aspek jadwal Real Madrid, khususnya komitmen Stadion Santiago Bernabeu dalam menggelar acara-acara di luar sepak bola, selain kondisi yang dihadapi tim-tim pesaing pada periode yang sama.

Pelatih asal Portugal itu berkata, menanggapi pertanyaan soal pesan yang ingin ia sampaikan kepada para pejabat La Liga: "Saya harus rendah hati karena mereka yang memegang kekuasaan. Saya berharap mereka tidak lagi bermain-main dengan kami. Para pemain kami sekarang tidak berada di sini untuk bermain bersama timnas mereka, ini sudah menjadi maraton," sebagai sindiran terhadap padatnya pertandingan yang dijalani tim.

Keluhan Mourinho bertepatan dengan digelarnya pertandingan American football di Stadion Santiago Bernabeu antara Cincinnati Bengals dan Atlanta Falcons, dalam laga resmi kedua kompetisi tersebut yang digelar di tanah Spanyol. Hal ini kembali membuka perdebatan mengenai dampak acara-acara non-sepak bola yang digelar di stadion itu terhadap jadwal pertandingan Real Madrid.

Sebelumnya, Presiden La Liga, Javier Tebas, telah mengkritik permintaan Real Madrid terkait perubahan jadwal pertandingan mereka demi memberi ruang bagi penyelenggaraan acara lain di stadion klub. Ia menuntut klub untuk mengungkap berapa jumlah perubahan yang mereka minta, berapa yang disetujui oleh La Liga, serta sejauh mana La Liga memenuhi kebutuhan mereka, dengan menegaskan bahwa perubahan yang disetujui juga harus diperhitungkan.

Real Madrid menjalani 4 pertandingan beruntun di luar kandang, dimulai dari laga melawan Barcelona dalam El Clasico pada 25 Oktober, lalu Racing Santander pada 1 November, dan Olympiakos di Athena pada 4 November, sebelum menghadapi Valencia pada 7 bulan yang sama.

Jeda antara kick-off pertandingan Santander dan Athena mencapai 74,5 jam, sementara antara laga Athena dan Valencia mencapai 74 jam 15 menit. Rentang waktu ini mencakup waktu perjalanan dan persiapan, dan tidak selalu mencerminkan durasi pemulihan pemain yang sebenarnya.

Mourinho menjelaskan bahwa sempitnya waktu antar pertandingan menjadi beban bagi timnya. Ia menyebutkan bahwa rombongan Real Madrid kembali dari Yunani pada pukul tiga dini hari, dan para pemain terpaksa menginap di pusat latihan Valdebebas demi menghemat waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat.

Namun, perbandingan dengan jadwal Racing Santander mengungkap sisi lain dari persoalan ini; sebab tim asal Cantabria itu menjalani pertandingan Copa del Rey melawan Ribadesella pada hari Kamis 29 Oktober, sebelum menjamu Real Madrid pada hari Minggu 1 November, dengan jeda waktu hanya 67 jam 15 menit antara kick-off kedua pertandingan.

Mourinho sebelumnya mengkritik penyelenggaraan pertandingan Santander pada hari Minggu, dengan mengatakan bahwa La Liga memberikan "hadiah" kepada timnya untuk bermain pada jadwal tersebut, dan menuntut perubahan jadwal laga melawan Valencia yang digelar pada hari Sabtu.

Akan tetapi, memindahkan pertandingan Santander kontra Real Madrid ke hari Sabtu dengan tetap mempertahankan waktu yang sama akan menyisakan hanya 43 jam 15 menit bagi tim asal Cantabria itu sebelum laga mereka di Copa del Rey, yang justru akan menempatkan mereka di bawah tekanan lebih besar.

Racing pun memanggil 10 pemain tim cadangan dalam rangka persiapan menghadapi Real Madrid untuk menjalani pertandingan Copa del Rey, di tengah sempitnya waktu antara kedua kewajiban tersebut.

Real Madrid bukanlah satu-satunya tim yang menghadapi rangkaian pertandingan dan perjalanan beruntun, sebab Barcelona menjalani 3 laga tandang dalam satu pekan, menghadapi Galatasaray pada 13 Oktober, Real Betis pada 17 Oktober, dan Paris Saint-Germain pada 20 Oktober, berpindah-pindah antara Istanbul, Sevilla, dan Paris.

Jeda waktu antara laga Barcelona melawan Betis dan Paris Saint-Germain mencapai 74,5 jam, sementara selisih antara awal pertandingan pertama dan ketiga dalam rangkaian itu lebih besar sekitar 19 jam 15 menit dibanding selisih pada rangkaian pertandingan Real Madrid antara Santander, Athena, dan Valencia, meski kondisi perjalanan dan kompetisinya berbeda.

Tim-tim yang berlaga di Liga Europa juga menghadapi tekanan serupa, di mana Celta Vigo bermain melawan Celtic dari Skotlandia pada hari Kamis 22 Oktober, sebelum menjamu Real Betis pada hari Minggu 25 Oktober, dengan jeda waktu 68 jam 15 menit, meski tim itu baru kembali dari perjalanan di Eropa di luar kandang.

Sebaliknya, Real Madrid akan menghadapi rangkaian pertandingan beruntun di Stadion Santiago Bernabeu setelah jeda internasional, melawan Celta Vigo, PSV Eindhoven, dan Deportivo Alaves, pada tanggal 21, 24, dan 28 November, yang menempatkan Real Madrid dalam periode padat pertandingan tanpa perlu berpindah-pindah antar stadion.

Perbandingan-perbandingan ini menyoroti kerumitan jadwal kompetisi Spanyol, di tengah tumpang tindihnya kewajiban domestik, kontinental, serta acara-acara yang digelar di stadion. Sementara Mourinho menuntut lebih banyak waktu untuk pemulihan dan perubahan jadwal pertandingan, tekanan jadwal tidak hanya terbatas pada Real Madrid semata, tetapi juga meluas kepada para pesaingnya, meski sifat kondisi dan rentang waktu yang tersedia bagi setiap tim berbeda-beda.