'James Rodríguez tampil mengesankan di Piala Dunia dan berpotensi kembali ke Eropa'

James Rodriguez masuk dalam daftar incaran Lazio, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Rudi Galetti. Pemain asal Kolombia itu tampil mengesankan di Piala Dunia.

Menurut Galetti, Lazio sedang gencar mencari pemain untuk memperkuat lini serang. Rodriguez adalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh klub Italia tersebut.

Gelandang serang ini bermain dalam beberapa pekan terakhir di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam lima pertandingan, ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist, namun tetap meninggalkan kesan yang baik.

Pemain berusia 34 tahun ini berstatus bebas transfer sejak hengkang dari Minnesota United dan karenanya dapat memilih klub baru. Ia belum pernah bermain di Serie A sebelumnya.

Rodriguez mencapai puncak kariernya pada Piala Dunia 2014 di Brasil, saat ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Ia kemudian pindah ke Real Madrid pada tahun yang sama.

Bersama Los Blancos, ia berhasil memenangkan Liga Champions dua kali dan menjadi juara Spanyol dua kali.

Selain itu, ia pernah bermain sebagai pemain pinjaman di Bayern München dan kemudian sempat terikat kontrak singkat dengan Everton, Al-Rayyan (Qatar), Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, FC Léon, dan tentu saja Minnesota.