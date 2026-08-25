Jam-jam penentuan: Keputusan PSG menempatkan Barcola di ambang Liverpool

Paris Saint-Germain belum menutup jendela transfer mereka, dan diperkirakan akan ada lebih banyak pergerakan pada hari-hari terakhir sebelum tanggal 1 September mendatang, baik untuk pemain baru maupun yang akan pergi. Pergerakan paling menonjol dari semua ini terkait dengan Bradley Barcola, yang masa depannya masih belum jelas setelah ia menolak memperpanjang kontraknya dengan klub Ibu Kota Prancis tersebut dan mencapai kesepakatan awal dengan Liverpool.

Luis Enrique mencoret pemain internasional Prancis itu dari partisipasi hingga nasibnya ditentukan. Meski demikian, terdapat perbedaan antara harga yang diminta Paris Saint-Germain dan tawaran Liverpool.

Menurut surat kabar "AS", manajemen sang juara Eropa menolak tawaran terakhir Liverpool sebesar 115 juta euro, termasuk bonus, meskipun mereka telah menurunkan tuntutan mereka dalam negosiasi.

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Pada awalnya, mereka meminta 160 juta euro, kemudian 140 juta euro, dan sekarang Paris memutuskan untuk menerima tawaran yang lebih rendah dari itu.

Liverpool akan berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan Barcola, yang telah mencapai kesepakatan awal dengan mereka. Sang pemain, setelah dianggap oleh Luis Enrique sebagai kelebihan dari kebutuhan tim, ingin pergi, meskipun pada awalnya ia tidak berniat menekan untuk transfer, dan berniat bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain utama.

Kini, dengan kedatangan Ferran Torres dan Mika Godts, situasi berubah total. Semua pihak yakin kesepakatan ini akan terwujud, sebab keberadaannya yang terus berlanjut bisa menjadi sakit kepala bagi Luis Enrique.

Situasi Barcola menjadi tekanan besar bagi Paris Saint-Germain, sebab jika mereka tidak mampu menjualnya, klub tidak akan dapat memperkuat skuad mereka, setidaknya di lini serang, sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Negosiasi antara Paris Saint-Germain dan Liverpool mengalami kemajuan bertahap dalam beberapa hari terakhir. Bahkan mantan pemain Olympique Lyon itu mendesak direktur olahraga untuk mencapai kesepakatan dengan klub Inggris tersebut setelah memastikan bahwa dirinya tidak masuk dalam rencana Luis Enrique.

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Jam-jam penting untuk menentukan salah satu isu transfer musim panas paling menonjol semakin dekat, setelah Barcola pada bulan Juli mengumumkan niatnya untuk tidak memperpanjang kontraknya di Paris setelah tahun 2028, tahun di mana kontraknya dengan pemegang gelar Liga Champions Eropa akan berakhir.