"Kami harus membawa pertandingan ke tempat di mana kami bisa menyakiti mereka".. sebuah ungkapan yang lazim di setiap konferensi pers pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, dan meskipun selalu diucapkan, di baliknya tersembunyi sebuah rencana yang dirancang dengan cermat untuk menemukan titik lemah lawan.

Simeone berhasil membawa Atletico Madrid meraih kemenangan dalam derbi Madrid melawan Real (2-1), kemarin Minggu, pada pekan ketujuh Liga, dalam sebuah pertandingan yang diwarnai banyak momen kontroversial dari sisi wasit.

Sebagaimana rencana Simeone berhasil sepenuhnya setahun lalu dalam derbi kontra Xabi Alonso dan ia mampu menang atas Real Madrid (5-2), pelatih Argentina itu mampu memanfaatkan titik lemah yang sama dari Real Madrid yang saat itu diarsiteki Jose Mourinho: sisi kiri "jalan tol menuju kemenangan".

Surat kabar Spanyol "Marca" menulis: "Bukan suatu kebetulan bahwa Giuliano Simeone kembali mengulangi pengaruhnya di sisi kanan Atletico seperti yang ia lakukan dalam derbi musim lalu, membuat Carreras kelelahan. Namun, rencana kali ini lebih terfokus pada dua sisi: dengan Vinicius yang tidak turun bertahan (meskipun ia kembali di awal, ia hampir tidak melakukannya dalam 20 menit pertama, membiarkan Tchouameni mencoba menutupi), mereka harus memanfaatkan kurangnya dukungan untuk Gallagher dan keraguan Huijsen. Karena itu, tujuannya adalah memperbanyak kehadiran di area tersebut dengan seorang pemain dribel (Kang-in Lee) dan tiga pemain terkuat tim (Pubill, Llorente, dan Giuliano sendiri) untuk membuat tugas bek tengah dan bek sayap menjadi hampir mustahil".

Marca menambahkan: "Ini menjelaskan mengapa pemain asal Korea Selatan itu ditempatkan di sisi tersebut meskipun ia bermain sebagai penyerang ganda di samping Jonathan David, mengapa Pubill menyerang sebagai bek sayap, dan mengapa Llorente memulai sebagai gelandang jangkar. Tujuan dari yang terakhir, selain menjaga Bellingham secara defensif, adalah untuk berkontribusi dalam serangan di sisi tersebut. Demikian pula, kehadiran Cardoso di poros ganda, alih-alih Koke, ditentukan karena kebutuhan untuk menutupi ruang di belakang Marcos ketika ia maju ke area lemah Real Madrid".

Selain memusatkan para pemain di sisi tersebut, kecenderungan defensif Real Madrid untuk mundur ke belakang, serta celah yang bisa dimanfaatkan antara bek sayap dan bek tengah, mendorong fokus yang lebih besar pada sesi latihan terakhir sebelum derbi untuk berlatih umpan silang dari atas garis pertahanan.

Kedua sisi ini tercermin dalam dua gol: yang pertama, melalui akselerasi Giuliano di sisi tersebut, yang berujung pada pelanggaran terhadapnya oleh Huijsen sehingga wasit menunjuk titik penalti; dan yang kedua, dengan memanfaatkan umpan terobosan dari Kang-in Lee di sisi sayap sebelum Simeone mengirim umpan akurat kepada Jonathan David.

Rencana ini, meskipun membuahkan hasil di babak kedua (dengan masuknya Koke ke lapangan untuk memberikan ketenangan, kestabilan, dan penguasaan bola, serta kembalinya Llorente ke posisi bek sayap menggantikan Pubill yang terkena kartu kuning), sebenarnya telah menunjukkan keunggulan Atletico Madrid di babak pertama.

Dalam hal ini, Los Rojiblancos, dalam duel sebelas pemain melawan sebelas pemain, tampil lebih baik dan lebih mengontrol jalannya permainan, yang tercermin dalam tujuh serangan ke gawang (sebagian besar dari sisi kanan, meskipun Grimaldo memiliki kebebasan untuk bergabung dalam serangan dari sisi kiri, memanfaatkan keraguan Guler untuk maju ke depan) dibandingkan dengan lima serangan Real Madrid.

Buktinya adalah hampir separuh serangan Atletico Madrid (48%) datang dari sisi kanan, dibandingkan dengan 24% dan 29% masing-masing dari sisi kiri dan tengah.

Selain memanfaatkan titik lemah Real Madrid, rencana Simeone juga mengatasi titik kekuatan terbesar lawannya: serangan balik. Itulah sebabnya Giuliano berperan sebagai bek kelima untuk menjaga Vinicius, itulah sebabnya Pubill bergantian menjaganya bersama Mbappe, yang berada di bawah kendali Romero sang tumpuan pertahanan, dan itulah sebabnya kerja keras tanpa henti Llorente juga menjadi penentu dalam menggagalkan segala kemungkinan serangan balik Real Madrid yang nyaris tidak mampu berlari.

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