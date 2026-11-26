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Sebuah jajak pendapat berskala besar yang digelar surat kabar Spanyol AS mengungkap betapa tinggi posisi Jude Bellingham, bintang Real Madrid, di mata para penggemar sepak bola.

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Dalam jajak pendapat surat kabar yang berbasis di Madrid itu, pemain internasional Inggris tersebut mengungguli sejumlah legenda dan bintang sepak bola masa kini, terutama Andres Iniesta, Steven Gerrard, dan Michael Laudrup. Ia juga nyaris menyamai Luka Modric, tetapi masih tertinggal jauh dari Zinedine Zidane.

Jajak pendapat ini digelar setelah penampilan impresif Bellingham melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Memulai laga dari bangku cadangan, ia masuk pada babak kedua dan membawa perubahan besar pada permainan Real Madrid dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Ia pun menjadi salah satu bintang utama dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Los Merengues 5-1 itu.

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Surat kabar tersebut membandingkan Bellingham secara langsung dengan sepuluh pemain, dengan menanyakan kepada pembaca apakah mereka menilai Bellingham lebih baik daripada masing-masing pemain itu.

Sebanyak 13.212 orang berpartisipasi dalam jajak pendapat ini, menurut hasil yang dipublikasikan surat kabar asal Madrid itu dalam edisi sorenya saat pemungutan suara ditutup.

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Hasil yang paling mencolok adalah keunggulan telak Bellingham atas pemain Barcelona, Pedri. Sebanyak 86% peserta memilih Bellingham, sementara bintang Spanyol itu hanya meraih 14%.

Pemain Real Madrid itu juga mengungguli Steven Gerrard dengan 83% berbanding 17%, Michael Laudrup dengan 72% berbanding 28%, dan Andres Iniesta dengan 62% berbanding 38%.

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Di sisi lain, Bellingham tidak kesulitan mengungguli sejumlah nama lain. Ia meraih 97% suara saat dibandingkan dengan Martin Odegaard, serta mengungguli Rayan Cherki dengan 96%, Paul Scholes dengan 92%, dan Frank Rijkaard dengan 89%.

Namun, perbandingan dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Luka Modric, terbukti lebih berat. Sebanyak 66% peserta memilih bintang Kroasia tersebut, sedangkan Bellingham meraih 34%.

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Adapun Zinedine Zidane menjadi satu-satunya nama yang mengungguli Bellingham dengan selisih lebih besar. Sebanyak 79% peserta memilih Zidane, sementara pemain internasional Inggris itu hanya mendapat 21%.

Bellingham sebelumnya telah berbicara soal perbandingan dirinya dengan Zidane seusai laga melawan PSV Eindhoven. "Itu bukan tekanan bagi saya, melainkan sebuah kehormatan. Saya melakukan beberapa hal yang menurut sebagian orang mirip dengan Zidane, tetapi dia jauh lebih baik daripada saya," ujarnya.

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Dari sisi statistik, surat kabar tersebut mencatat bahwa Bellingham menempati peringkat ketiga di antara pemain Real Madrid dalam hal menit bermain musim ini dengan 1.447 menit, di belakang Thibaut Courtois yang telah bermain selama 1.530 menit dan Kylian Mbappe dengan 1.613 menit.

Selama menit-menit tersebut, Bellingham mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist. Golnya ke gawang PSV Eindhoven menjadi salah satu momen terbaiknya, dan ia juga menciptakan peluang untuk gol lainnya lewat umpan kepada Vinicius Junior.

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Bellingham menyebut pelatihnya, Jose Mourinho, sebagai sosok di balik peningkatan performanya. Ia berkata singkat: "Mourinho, tidak ada yang lain."