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Pelatih Newcastle United asal Jerman, Matthias Jaissle, kembali menempatkan nama mantan rekannya di Al-Ahli Saudi, Ivan Toney asal Inggris, di pusat spekulasi bursa transfer musim dingin. Ia membicarakan sang penyerang yang pernah ia tangani selama kiprahnya bersama Al-Ahli, tanpa memberikan jawaban tegas soal kemungkinan Toney kembali ke Liga Inggris.

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Pernyataan Jaissle disampaikan dalam konferensi pers jelang laga melawan Brighton di Liga Primer Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, setelah ia ditanya mengenai ketertarikan Newcastle untuk mendatangkan penyerang Al-Ahli tersebut pada Januari mendatang.

Pelatih asal Jerman itu tidak menampik kekagumannya terhadap kemampuan Toney, tetapi ia enggan memastikan adanya negosiasi atau langkah resmi dari pihak klubnya. Ia hanya memuji penyerang asal Inggris tersebut: "Ivan adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Saya pernah bekerja sama dengannya dan ia mencetak banyak gol, tetapi saya tidak akan mengomentari rumor ini."

Dengan jawaban tersebut, Jaissle membiarkan spekulasi seputar masa depan Toney tetap bergulir, terlebih hubungan kerja mereka sebelumnya di Al-Ahli membuat sang pelatih sangat memahami kemampuan pemain yang menjadi salah satu andalan lini serang selama ia menukangi tim asal Arab Saudi itu.

Toney: Senjata Serang yang Memikat Inggris

Ketertarikan klub-klub Inggris terhadap Ivan Toney muncul setelah performa produktifnya yang mencolok bersama Al-Ahli musim ini. Ia menjelma menjadi salah satu senjata serang utama tim dan berhasil menarik perhatian sejumlah klub yang ingin memperkuat lini depan sebelum paruh kedua musim.

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Ketertarikan itu tidak hanya datang dari Newcastle. Nama penyerang asal Inggris tersebut juga dikaitkan dengan Manchester United, Crystal Palace, dan Tottenham Hotspur, seiring makin santernya kabar mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Liga Primer Inggris pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Toney memiliki pengalaman sukses bersama Brentford sebelum hijrah ke Al-Ahli pada musim panas 2024. Di sana, ia menjadi salah satu pemain asing paling menonjol dan turut berkontribusi dalam pencapaian kontinental tim, dengan meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali berturut-turut pada 2025 dan 2026, serta menjuarai Piala Super Saudi.

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Catatan Luar Biasa dan Kontrak Panjang di Al-Ahli

Penyerang berusia 30 tahun itu tengah menjalani periode yang sangat produktif. Ia telah tampil dalam 17 pertandingan bersama Al-Ahli di semua kompetisi musim ini, dengan torehan 16 gol dan 4 assist, menurut data Transfermarkt.

Catatan tersebut mendongkrak nilai Toney di bursa transfer, terutama karena kemampuannya memadukan ketajaman mencetak gol dengan kreativitas menciptakan peluang. Kualitas itu menjadikannya pilihan menarik bagi klub-klub Inggris yang mencari penyerang berpengalaman di kompetisi tersebut.

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Meski namanya dikaitkan dengan kepulangan ke Inggris, sikap Al-Ahli tetap menjadi faktor penentu masa depan sang pemain, yang terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2028. Artinya, setiap upaya untuk merekrutnya akan membutuhkan sikap yang jelas dari manajemen Al-Ahli.

Di tengah pujian Jaissle dan banyaknya klub peminat, nama Toney tampaknya akan menjadi sorotan utama di bursa transfer musim dingin. Namun, pernyataan pelatih Newcastle sejauh ini sebatas kekaguman terhadap sang pemain dan penolakan untuk mengomentari rumor, tanpa memastikan adanya negosiasi yang sebenarnya.