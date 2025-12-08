Jadwal Wolverhampton Wanderers Vs Manchester United: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Manchester United berambisi memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di laga tandang menjadi lima pertandingan saat bertandang ke markas tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers. The Red Devils datang dengan performa tandang yang solid, meraih delapan poin dari empat laga tandang terakhir (2 menang, 2 imbang). Namun, performa mereka di kandang justru mengecewakan, baru saja ditahan imbang West Ham 1-1 dan kalah dari Everton. United kini duduk di peringkat kedelapan dan sangat membutuhkan tiga poin untuk kembali merangkak ke papan atas.

Sebaliknya, Wolves berada dalam kondisi krisis parah dan terancam memecahkan rekor poin terendah dalam sejarah Liga Primer. Dengan hanya mengoleksi dua poin dari 14 pertandingan, mereka kini tertinggal 12 angka dari zona aman. Tim asuhan Rob Edwards sedang dalam tren negatif yang mengerikan: kalah dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi, dan gagal mencetak gol dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Meski musim lalu Wolves berhasil mengalahkan United dua kali, situasi saat ini jauh berbeda dan mereka menghadapi tugas berat untuk sekadar mencetak gol, apalagi meraih poin.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Wolverhampton Wanderers vs Manchester United, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Wolverhampton Wanderers

Wolves akan menghadapi laga berat ini tanpa gelandang andalan mereka, Joao Gomes, yang harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi lima kartu kuning. Absennya Gomes semakin menyulitkan karena pengganti alaminya, Marshall Munetsi, juga harus menepi akibat cedera betis. Situasi ini kemungkinan akan memaksa pelatih Rob Edwards untuk menarik Jean-Ricner Bellegarde bermain lebih ke dalam di lini tengah.

Daftar cedera Wolves juga cukup panjang. Rodrigo Gomes (cedera pangkal paha), Leon Chiwome (lutut), dan Daniel Bentley (pergelangan kaki) dipastikan absen. Selain itu, tiga pemain lainnya yaitu Ladislav Krejci, Fer Lopez, dan Hugo Bueno masih diragukan tampil dan akan menjalani pemeriksaan kondisi hingga menit-menit akhir menjelang pertandingan.

Kabar Tim Manchester United

Di kubu Manchester United, ada optimisme mengenai kondisi bek tangguh Matthijs de Ligt. Sempat absen mendadak saat melawan West Ham, pelatih Ruben Amorim yakin pemain asal Belanda itu bisa kembali tampil di Molineux. Bek sayap Diogo Dalot juga diperkirakan fit meski sempat terlihat kesakitan pada laga sebelumnya.

Namun, United masih belum bisa diperkuat oleh Harry Maguire yang mengalami cedera paha dan Benjamin Sesko yang menderita cedera lutut; keduanya diprediksi baru akan kembali akhir bulan ini. Penyerang Matheus Cunha, yang baru pulih dari cedera kepala, akan menghadapi mantan klubnya dengan motivasi tinggi untuk menambah koleksi golnya yang baru satu biji musim ini bagi Setan Merah.

