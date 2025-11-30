Jadwal West Ham United Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Liverpool berharap menyambut Florian Wirtz kembali dari cedera seiring mereka akan berhadapan dengan West Ham United di lanjutan Liga Primer Inggris.

Manusia 116 juta pound yang didatangkan Liverpool di musim panas itu absen saat tim dipecundangi Nottingham Forest dan PSV Eindhoven lantaran cedera yang didapatkannya saat tugas internasional untuk Jerman.

Terlebih lagi The Reds saat ini sedang dalam kondisi compang-camping. Kekalahan 4-1 dari PSV berarti mereka diterpa tiga kekalahan beruntun -- sembilan kekalahan dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi.

Di Priemer League, sang juara bertahan kini tertinggal 11 poin dari pucuk klasemen yang dikuasai Arsenal. Praktis, posisi Arne Slot di kursi panas Anfield mulai goyah. Tentu saja, akhir pekan ini wajib hukukmnya meraih kemenangan bagi klub Merseyside.

Hanya saja, bukan pekerjaan mudah bagi Slot kembali ke jalur kemenangan. West Ham sukses meraih kemenangan di dua pertandingan terakhir mereka di kandang dan tak terkalahkan dalam tiga laga teraktual.

Cara Menonton Pertandingan West Ham United vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara West Ham United dan Liverpool dapat ditonton melalui platform Vidio pada Minggu, 30 November 2025, pukul 21.05 WIB.

Jadwal Kick-Off West Ham United vs Liverpool

Premier League - Premier League London Stadium

Pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara West Ham United dan Liverpool diselenggarakan di London Stadium pada Minggu, 30 November 2025, pukul 21.05 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim West Ham United

Setelah menepi karena cedera betis saat melawan Bournemouth, Crysencio Summerville diperkirakan bisa ambil bagian di laga akhir pekan ini.

Lucas Paqueta juga bisa kembali bermain setelah suspensi satu pertandingan. Adapun Niclas Fullkrug masih bakal absen seiring cedera paha.

Kabar Tim Liverpool

Wirtz diharapkan bisa setidaknya duduk di bangku cadangan. Namun Conor Bradley dan Jeremie Frimpong bakal menepi.

Hugo Ekitike diragukan tampil di laga kali ini setelah mengalami masalah pada punggungnya saat tim dihantam PSV.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

