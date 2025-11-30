Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoWest Ham United
London Stadium
team-logoLiverpool
Anugerah Pamuji

Jadwal West Ham United Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Krisis yang dialami Liverpool diharapkan segera berakhir. Tapi West Ham yang tak terkalahkan di tiga laga terakhir bisa membuat Arne Slot semakin terpojok.

Liverpool berharap menyambut Florian Wirtz kembali dari cedera seiring mereka akan berhadapan dengan West Ham United di lanjutan Liga Primer Inggris.

Manusia 116 juta pound yang didatangkan Liverpool di musim panas itu absen saat tim dipecundangi Nottingham Forest dan PSV Eindhoven lantaran cedera yang didapatkannya saat tugas internasional untuk Jerman.

Terlebih lagi The Reds saat ini sedang dalam kondisi compang-camping. Kekalahan 4-1 dari PSV berarti mereka diterpa tiga kekalahan beruntun -- sembilan kekalahan dalam 12 pertandingan di seluruh kompetisi.

Di Priemer League, sang juara bertahan kini tertinggal 11 poin dari pucuk klasemen yang dikuasai Arsenal. Praktis, posisi Arne Slot di kursi panas Anfield mulai goyah. Tentu saja, akhir pekan ini wajib hukukmnya meraih kemenangan bagi klub Merseyside.

Hanya saja, bukan pekerjaan mudah bagi Slot kembali ke jalur kemenangan. West Ham sukses meraih kemenangan di dua pertandingan terakhir mereka di kandang dan tak terkalahkan dalam tiga laga teraktual.

Cara Menonton Pertandingan West Ham United vs Liverpool

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara West Ham United dan Liverpool dapat ditonton melalui platform Vidio pada Minggu, 30 November 2025, pukul 21.05 WIB.

Jadwal Kick-Off West Ham United vs Liverpool

crest
Premier League - Premier League
London Stadium

Pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara West Ham United dan Liverpool diselenggarakan di London Stadium pada Minggu, 30 November 2025, pukul 21.05 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain West Ham United vs Liverpool

West Ham UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestLIV
23
A. Areola
15
K. Mavropanos
29
A. Wan-Bissaka
25
J. Todibo
12
M. Diouf
20
C
J. Bowen
27
S. Magassa
18
M. Fernandes
10
L. Paqueta
32
F. Potts
9
C. Wilson
1
A. Becker
5
I. Konate
2
J. Gomez
4
C
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
18
C. Gakpo
9
A. Isak

4-2-3-1

LIVAway team crest

WHU
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. Espirito Santo

LIV
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Slot

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim West Ham United

Setelah menepi karena cedera betis saat melawan Bournemouth, Crysencio Summerville diperkirakan bisa ambil bagian di laga akhir pekan ini.

Lucas Paqueta juga bisa kembali bermain setelah suspensi satu pertandingan. Adapun Niclas Fullkrug masih bakal absen seiring cedera paha.

Kabar Tim Liverpool

Wirtz diharapkan bisa setidaknya duduk di bangku cadangan. Namun Conor Bradley dan Jeremie Frimpong bakal menepi.

Hugo Ekitike diragukan tampil di laga kali ini setelah mengalami masalah pada punggungnya saat tim dihantam PSV.

Performa Terkini

WHU
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

LIV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

WHU

Last 5 matches

LIV

0

Menang

1

Seri

4

Menang

5

Gol tercipta

19
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

