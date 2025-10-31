Jadwal Tottenham Hotspur Vs Chelsea: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga derby London yang bergengsi akan tersaji pada pekan kesepuluh Liga Primer saat Tottenham Hotspur menjamu Chelsea. Pertandingan ini krusial bagi papan atas klasemen, sebagaimana kedua tim hanya terpisah tiga poin. Spurs saat ini berada di peringkat ketiga dan sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah pekan lalu melibas Everton 3-0. Kemenangan itu menunjukkan sinyal positif di bawah arahan pelatih Thomas Frank, meski performa mereka musim ini dinilai masih inkonsisten.

Sebaliknya, Chelsea justru sedang terpuruk. The Blues secara mengejutkan takluk 2-1 dari Sunderland pekan lalu dan telah menelan tiga kekalahan dalam lima laga liga terakhir. Namun, Chelsea punya rekor tandang yang luar biasa di markas baru Spurs, di mana mereka telah menang lima kali dari enam kunjungan — rekor tim tamu terbaik di stadion tersebut. Laga ini akan menguji apakah Spurs mampu mematahkan rekor buruk kandang melawan Chelsea yang sedang putus asa mencari kemenangan di liga.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Pertandingan Liga Primer antara Tottenham Hotspur dan Chelsea akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 2 November 2025 pukul 00:30 WIB

Duel Tottenham Hotspur vs Chelsea di matchday kesepuluh Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Tottenham Hotspur Stadium, London pada Minggu, 2 November 2025 pukul 00:30 WIB.

Spurs menghadapi laga derby ini dengan kondisi krisis cedera terparah musim ini. Sembilan pemain tim utama dilaporkan harus absen. Lini serang dan tengah mereka lumpuh total dengan cederanya para pemain kunci seperti James Maddison (ACL), Dejan Kulusevski (lutut), Yves Bissouma (pergelangan kaki), dan Dominic Solanke (pergelangan kaki).

Penderitaan Spurs berlanjut di lini pertahanan. Mereka akan tampil tanpa pilar utama Cristian Romero (otot), Destiny Udogie (lutut), dan Ben Davies (hamstring), serta Radu Dragusin yang masih dalam pemulihan cedera ACL jangka panjang. Dengan skuad yang sangat timpang, pelatih Thomas Frank harus memutar otak untuk menurunkan tim yang kompetitif.

Chelsea juga datang dengan masalah skuad yang signifikan. Pukulan terbesar adalah absennya Mykhailo Mudryk, yang harus menjalani skorsing sementara dari FA (Asosiasi Sepakbola Inggris) setelah gagal dalam tes doping. Selain itu, motor serangan mereka, Cole Palmer, juga masih harus menepi sekitar enam minggu lagi karena cedera pangkal paha yang kambuh.

Lini pertahanan The Blues juga keropos. Mereka dipastikan kehilangan dua bek tengah andalan, Levi Colwill (cedera ACL) dan Benoit Badiashile (cedera otot), yang harus absen jangka panjang. Gelandang Dario Essugo masih belum bisa bermain setelah menjalani operasi paha. Tidak ada pemain Chelsea lain yang dilaporkan terkena skorsing.

