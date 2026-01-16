Jadwal SSC Napoli Vs Sassuolo: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Napoli tidak ingin kehilangan banyak poin lagi bila ambisi meraih Scudetto makin menjauh, sehingga kemenangan atas Sassuolo saat bermain di kandang pada akhir pekan ini menjadi kewajiban.

Tim asuhan Antonio Conte mencatatkan performa impresif di akhir tahun 2025, tetapi tahun baru justru kurang mengesankan. Tiga hasil imbang berturut-turut setidaknya telah membuat Partenopei frustrasi. Sebab hasil tersebut tidak cukup untuk bersaing dengan duo Milan yang berada di dua teratas klasemen.

Di tengah upaya mereka kembali ke jalur kemenangan, Napoli masih belum bisa didampingi Conte yang menjalani sanksi.

Sebaliknya, Sassuolo mengawali musim dengan optimis, tetapi secara perlahan mulai tergelincar, dan kini berusaha menghindari degradasi, akibat inkonsistensi permainan. Neroverdi juga belum pernah menang dalam enam pertandingan terakhir.

Laga ini pun menjadi sulit bagi Sassuolo. Selain bermain di kandang lawan, rekor pertemuan dengan Napoli tak pernah berpihak kepada mereka. Dari lima pertemuan di antara kedua tim, Sassuolo selalu menelan kekalahan.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Napoli dan Sassuolo, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Napoli Vs Sassuolo

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-21 Serie A antara Napoli dan Sassuolo tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (18/1) dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Napoli Vs Sassuolo

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Sepak mula pertandingan Napoli melawan Sassuolo di laga pekan ke-21 Serie A dilangsungkan, Minggu (18/1) pukul 00:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Napoli

Komposisi Napoli akan mengalami perubahan setelah Juan Jesus kembali ke dalam tim selepas menjalani sanski akumulasi kartu kuning. Leonardo Spinazzola bakal beroperasi di sayap kiri dengan Eljif Elmas berada di belakang Rasmus Hojlund. David Neres sudah dimainkan saat melawan Parma dari bangku cadangan, dan kondisinya masih dipantau untuk masuk ke dalam starting Eleven. Sedangkan Kevin De Bruyne dan Frank Anguissa tetap absen.

Kabar Tim Sassuolo

Bek timnas Indonesia Jay Idzes tetap mengisi posisi bek tengah bersama tandemnya, Tarik Muharemovic. Tiim tamu mendapat suntikan baru, karena bek sayap Mali, Woyo Coulibaly, telah kembali dari Piala Afrika. Fali Cande berada di ruang perawatan akibat cedera ligamen, sementara Filippo Romagna masih dipantau perkembangannya, walau mulai berlatih penuh. Armand Lauriente diharapkan dapat menghadirkan ancaman serius bagi Napoli seperti ketika melawan AS Roma.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

