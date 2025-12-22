Jadwal SSC Napoli Vs Bologna: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Final Supercoppa Italiana atau Piala Super Italia edisi kali ini akan mempertemukan juara bertahan Serie A, Napoli, melawan juara Coppa Italia, Bologna, di Riyadh, Arab Saudi. Kedua tim melaju ke partai puncak setelah berhasil menyingkirkan duo Milan di babak semi-final. Napoli tampil solid dengan mengalahkan AC Milan 2-0 berkat gol David Neres dan Rasmus Hojlund, sementara Bologna harus berjuang hingga babak adu penalti untuk menaklukkan Inter Milan setelah bermain imbang di waktu normal.

Napoli berambisi meraih gelar Supercoppa ketiga mereka sepanjang sejarah, namun mereka menghadapi Bologna yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Pelatih Bologna tersebut sukses membawa timnya meraih trofi mayor pertama dalam 51 tahun terakhir dan memiliki rekor bagus saat bertemu Napoli, termasuk kemenangan 2-0 di liga bulan lalu. Meski performa Napoli belakangan ini tidak konsisten dengan beberapa kekalahan tandang, laga final di tempat netral ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat pengalaman Italiano yang telah mencapai lima final piala dalam empat tahun terakhir.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Napoli vs Bologna, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan SSC Napoli vs Bologna

Stasiun TV ANTV Live Streaming Vidio

Pertandingan Piala Super Italia antara Napoli dan Bologna akan disiarkan secara live streaming di Vidio dan saluran televisi digital terestrial ANTV pada Selasa, 23 Desember 2025 pukul 02:00 WIB.

Jadwal Kick-Off SSC Napoli vs Bologna

Duel Napoli vs Bologna di final Piala Super Italia 2025/26 akan dihelat di Al-Awwal Park, Riyadh pada Selasa, 23 Desember 2025 pukul 02:00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim SSC Napoli

Pelatih Antonio Conte kemungkinan akan merombak lini pertahanannya dengan mengembalikan Alessandro Buongiorno dan Sam Beukema ke dalam starting lineup setelah keduanya diistirahatkan pada laga semi-final. Namun, Napoli sedang mengalami krisis di lini tengah karena absennya Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, dan Billy Gilmour. Beruntung, Stanislav Lobotka sudah pulih dan siap mengisi kekosongan tersebut.

Di lini serang, Romelu Lukaku sudah kembali masuk ke dalam skuad setelah absen panjang selama empat bulan, namun ia diprediksi masih akan memulai laga dari bangku cadangan karena kondisi fisiknya belum siap untuk tampil penuh. Oleh karena itu, posisi ujung tombak akan kembali dipercayakan kepada Hojlund yang tampil tajam dengan kontribusi sembilan gol di semua kompetisi musim ini.

Kabar Tim Bologna

Italiano, yang dikenal sering melakukan rotasi pemain, diprediksi akan tetap mempercayakan posisi penyerang utama kepada Santiago Castro. Castro kemungkinan besar akan dipilih dibanding Ciro Immobile, penentu kemenangan penalti kontra Inter, ataupun Thijs Dallinga yang pernah membobol gawang Napoli bulan lalu.

Namun, Bologna harus tampil pincang tanpa beberapa pilar utama. Kiper nomor satu Lukasz Skorupski dan gelandang Remo Freuler dipastikan absen, begitu juga Federico Bernardeschi yang menderita cedera tulang selangka di laga semi-final. Masalah di lini belakang juga cukup pelik karena Nicolo Casale dipastikan absen, sementara kondisi kebugaran Jhon Lucumi dan Martin Vitik masih meragukan untuk bermain penuh.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

