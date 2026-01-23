Jadwal Sassuolo Vs Cremonese: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Duel antara Sassuolo dan Cremonese tidak hanya mempertemukan penggawa timnas Indonesia, Jay Idzes dan Emil Audero, tetapi juga mencari momentum kebangkitan setelah memperoleh hasil mengecewakan dalam tujuh pertandingan terakhir sekaligus menjauhi zona merah.

Sassuolo dan Cremonese saat ini mengumpulkan poin sama 23, serta menduduki peringkat 11 dan 12. Mereka hanya terpaut enam angka dari Lecce yang berada di tempat teratas zona degrasi. Tak heran bila pertandingan nanti akan berlangsung sengit.

Hanya saja, Sassuolo memiliki catatan buruk, karena belum mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut. Tim asuhan Fabio Grosso mesti bisa mengatasi hal itu bila mereka ingin kembali merasakan kemenangan.

Ditambah Sassuolo belum pernah menaklukkan Cremonese dalam tiga pertemuan terakhir, dua diantaranya di Serie B. Pada putaran pertama, Sassuolo menelan kekalahan 3-2.

Di lain sisi, Cremonese mendapatkan clean sheet lagi ketika menahan Verona setelah di empat laga sebelumnya kebobolan sepuluh gol. Dengan catatan yang dimiliki Sassuolo, peluang Audero untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan terbuka lebar.

Cara Menonton Pertandingan Sassuolo vs Cremonese

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan pekan ke-22 Serie A antara Sassuolo dan Cremonese tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (25/1) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Sassuolo vs Cremonese

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sepak mula pertandingan Sassuolo melawan Cremonese di laga pekan ke-22 Serie A dilangsungkan, Minggu (25/1) pukul 18:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Mapei.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Sassuolo

Jay Idzes tetap menjadi andalan di barisan pertahanan, tapi Sassuolo dipastikan tak diperkuat Fali Cande yang absen hingga akhir musim. Sementara perkembangan Cristian Volpato terus dipantau, meski sang pemain telah melakukan jogging. Sedangkan Kristian Thorstvedt masih terlalu dini untuk dimainkan. Kabar bagusnya adalah Domenico Berardi sudah siap kembali, meski belum dipastikan menjadi starter.

Kabar Tim Cremonese

Posisi Emil Audero tidak tergoyahkan di bawah mistar Cremonese, dan diharapkan kembali meraih clean sheet. La Cremo mendapat suntikan dengan kembalinya bek Giuseppe Pezzella dari skorsing. Sementara kondisi Martin Payero, yang absen melawan Verona, akan terus dipantau. Michele Collocolo terus menunjukkan peningkatan dan mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

