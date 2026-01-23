Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Donny Afroni

Jadwal Sassuolo Vs Cremonese: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Serie A antara Sassuolo dan Cremonese, serta waktu kick-off dan kabar kedua tim...

Duel antara Sassuolo dan Cremonese tidak hanya mempertemukan penggawa timnas Indonesia, Jay Idzes dan Emil Audero, tetapi juga mencari momentum kebangkitan setelah memperoleh hasil mengecewakan dalam tujuh pertandingan terakhir sekaligus menjauhi zona merah.

Sassuolo dan Cremonese saat ini mengumpulkan poin sama 23, serta menduduki peringkat 11 dan 12. Mereka hanya terpaut enam angka dari Lecce yang berada di tempat teratas zona degrasi. Tak heran bila pertandingan nanti akan berlangsung sengit.

Hanya saja, Sassuolo memiliki catatan buruk, karena belum mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut. Tim asuhan Fabio Grosso mesti bisa mengatasi hal itu bila mereka ingin kembali merasakan kemenangan.

Ditambah Sassuolo belum pernah menaklukkan Cremonese dalam tiga pertemuan terakhir, dua diantaranya di Serie B. Pada putaran pertama, Sassuolo menelan kekalahan 3-2.

Di lain sisi, Cremonese mendapatkan clean sheet lagi ketika menahan Verona setelah di empat laga sebelumnya kebobolan sepuluh gol. Dengan catatan yang dimiliki Sassuolo, peluang Audero untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan terbuka lebar.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Sassuolo dan Cremonese, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Sassuolo vs Cremonese

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan pekan ke-22 Serie A antara Sassuolo dan Cremonese tidak akan disiarkan di stasiun televisi nasional, tetapi Anda bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Minggu (25/1) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Sassuolo vs Cremonese

crest
Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sepak mula pertandingan Sassuolo melawan Cremonese di laga pekan ke-22 Serie A dilangsungkan, Minggu (25/1) pukul 18:30 WIB, dan akan digelar di Stadion Mapei.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Sassuolo vs Cremonese

SassuoloHome team crest

4-3-3

Formasi

3-5-2

Home team crestCRE
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
80
T. Muharemovic
21
J. Idzes
3
J. Doig
40
A. Vranckx
18
N. Matic
35
L. Lipani
20
A. Fadera
45
A. Lauriente
99
A. Pinamonti
1
E. Audero
6
F. Baschirotto
30
M. Faye
15
M. Bianchetti
38
W. Bondo
24
F. Terracciano
27
J. Vandeputte
4
T. Barbieri
33
A. Grassi
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli

3-5-2

CREAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Grosso

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Nicola

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Sassuolo

Jay Idzes tetap menjadi andalan di barisan pertahanan, tapi Sassuolo dipastikan tak diperkuat Fali Cande yang absen hingga akhir musim. Sementara perkembangan Cristian Volpato terus dipantau, meski sang pemain telah melakukan jogging. Sedangkan Kristian Thorstvedt masih terlalu dini untuk dimainkan. Kabar bagusnya adalah Domenico Berardi sudah siap kembali, meski belum dipastikan menjadi starter.

Kabar Tim Cremonese

Posisi Emil Audero tidak tergoyahkan di bawah mistar Cremonese, dan diharapkan kembali meraih clean sheet. La Cremo mendapat suntikan dengan kembalinya bek Giuseppe Pezzella dari skorsing. Sementara kondisi Martin Payero, yang absen melawan Verona, akan terus dipantau. Michele Collocolo terus menunjukkan peningkatan dan mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Performa Terkini

SAS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
2/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

CRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
2/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Pertemuan

SAS

Last 5 matches

CRE

1

Menang

2

Seri

2

Menang

7

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Simak Juga

