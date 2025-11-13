Jadwal Republik Irlandia Vs Portugal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Portugal hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket mereka ke Piala Dunia 2026 saat bertandang ke Stadion Aviva, Dublin. Pertandingan ini krusial bagi Selecao yang saat ini memimpin Grup F dengan keunggulan lima poin atas Hongaria. Kemenangan akan memastikan mereka lolos otomatis, namun hasil imbang atau bahkan kekalahan juga bisa meloloskan mereka jika Hongaria gagal mengalahkan Armenia di laga lainnya.

Sementara itu, Republik Irlandia (peringkat 62 dunia) datang dengan misi ganda: membalas kekalahan menyakitkan 1-0 di Lisbon bulan lalu (akibat gol Ruben Neves di menit ke-91), dan menjaga asa lolos ke babak playoff. Irlandia kini duduk di peringkat ketiga, tertinggal satu poin dari Hongaria. Mereka wajib meraih hasil yang sama atau lebih baik dari hasil Hongaria melawan Armenia untuk mempertahankan peluang lolos hingga laga pamungkas grup.

Cara Menonton Pertandingan Irlandia vs Portugal

Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa antara Irlandia dan Portugal tidak disiarkan di Indonesia, selagi laga ini dijadwalkan pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB

Jadwal Kick-Off Irlandia vs Portugal

Duel Irlandia vs Portugal di matchday kelima babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa akan dihelat di Aviva Stadium, Dublin pada Jumat, 14 November 2025 pukul 02:45 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Irlandia

Republik Irlandia menghadapi krisis serius menjelang laga ini, terutama di lini depan. Mereka dipastikan tampil tanpa bintang utama dan pencetak gol andalan, Evan Ferguson. Penyerang pinjaman dari AS Roma itu, yang telah mencetak tiga dari empat gol Irlandia di kualifikasi ini, harus absen karena cedera pergelangan kaki.

Absennya Ferguson diperparah dengan cederanya Sammie Szmodics, Mark Sykes, dan Callum O'Dowda. Selain itu, kekuatan tim semakin tergerus karena dua pemain reguler, Ryan Manning dan Jayson Molumby, harus absen akibat skorsing. Untuk menambal lini depan, penyerang Celtic Johnny Kenny dipanggil dan berpeluang melakoni debutnya.

Kabar Tim Portugal

Portugal datang ke Dublin dengan skuad yang relatif kuat, meski kehilangan dua pemain sayap kreatif mereka. Bintang Chelsea, Pedro Neto, dan pemain Sporting Lisbon, Pedro Goncalves, terpaksa ditarik dari skuad karena menderita cedera pangkal paha dan cedera otot. Pelatih Roberto Martinez tidak memiliki masalah skorsing pemain.

Bernardo Silva diperkirakan akan mengisi posisi di sayap kanan. Sementara itu, untuk menggantikan peran Neto di sisi kiri, beberapa pemain seperti Rafael Leao, Francisco Conceicao, dan Carlos Forbs akan bersaing memperebutkan tempat. Di lini depan, Cristiano Ronaldo (40 tahun) dipastikan akan menjadi ujung tombak, dengan ambisi besar mencetak gol pertamanya di tanah Irlandia.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

